Başakşehir'de rögardan giren hırsızlar yer altı kablolarını çaldı: Mahalleli internetsiz kaldı

İslam, "Bu insanlar da bunu düzeltmekten usandı. 15 günde bir ya bu sokak ya üst sokak ya alt sokak ya bina girişinde kabloları çalıyorlar. Bir firma tarafından kanalizasyon kapağının üstünü kapatmışlar. Ne kadar caydırıcı olur bilemiyoruz. Bu kapakların daha güvenilir şekilde yapılması gerekiyor. Mesela şuradaki direkler var, bunu bir çocuk bile kesip alabilir. Bunun için çalışma yapmaları gerekiyor çünkü çok kalabalık bir yer. O yüzden tedbirlerin daha iyi olması lazım. Fiber internet aslında bulunması gereken bir bölge. Kalabalığı görüyorsunuz. Hepsi yeni yapılan binalar olduğu için her yerde bir kablo ucu açık. Kapak açıklığı var" açıklamasında bulundu.