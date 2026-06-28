Çatalca'da yanan elektrikli otomobilin sürücüsü: Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım

Ailemi çıkardıktan bir buçuk dakika sonra araçtan şarj aletimi almaya çalıştım kapılar kitlenmişti. Allah'tan arkamızda bizimle birlikte seyreden bir arkadaşımız vardı. Dumanları gördük, hemen emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa şu an belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdiniz. Ambulans geldi, eşim ve çocuklarıma ön tedaviyi yaptılar. Kontrol için de hastaneye geçtiler" dedi.