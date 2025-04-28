Eskişehir'de kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir arazideki su dolu kuyuya düşen sahipsiz köpek, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
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#afad
#eskişehir
#kuyu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir arazideki su dolu kuyuya düşen sahipsiz köpek, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
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