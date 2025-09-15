Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Necati Şaşmaz'dan çok konuşulacak paylaşım: Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Necati Şaşmaz'dan çok konuşulacak paylaşım: Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

14:1715/09/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Kurtlar Vadisi'nin dönüşüyle ilgili iddiaları güçlendiren kare, yapımcı Polat Yağcı'dan geldi. Necati Şaşmaz’la birlikte çekildiği fotoğrafı “Hadi hayırlısı” notuyla paylaşan Yağcı, dizinin yeniden başlayacağı yönündeki beklentileri artırdı.

Müzik prodüktörlüğündeki başarılarıyla tanınan Polat Yağcı, film yapımcılığına adım atarken Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. 

Yağcı, dizinin efsane karakteri Polat Alemdar’a hayat veren Necati Şaşmaz’la birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabında “Hadi hayırlısı” notuyla paylaştı.

Fotoğrafta yalnızca ikilinin bir araya gelmesi değil, aynı zamanda paylaşımda kullanılan Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz konsey müziği de dikkat çekti. 

Bu detay, dizinin hayranları arasında “Yeni bir proje mi geliyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kısa sürede viral olan bu paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. Binlerce yorum alan fotoğraf, olası bir film ya da dizi projesine dair beklentileri artırdı.

KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

İlk olarak 2003 yılında yayınlanan ve daha sonra “Kurtlar Vadisi: Pusu” ismiyle yoluna devam eden fenomen diziyle ilgili, uzun süredir yeni bir yapımla geri döneceği yönünde iddialar gündemdeydi. Ancak Polat Yağcı ile Necati Şaşmaz’ın bu son paylaşımı, bu kez iddiaları daha da güçlendirdi.

Kulislerde konuşulanlara göre, ikilinin buluşması Kurtlar Vadisi’nin dönüş projesinin ilk sinyali olabilir. 

#Necati Şaşmaz
#Kurtlar Vadisi
#Sosyal Medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı? U logolu metrolar hangileri?