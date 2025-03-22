Nesli tükenme tehlikesi altında: Muş'ta bulundu

Bazı hayvanlar bayrak türdür. Nesli tükenmekle karşı karşıya olan toylar da bu havzada yaşamakta. 50 yıl önce ekin tarlalarımızda, ovalarımızda sürüler halinde gezen toyların sayıları yüzlü rakamlara düştü. Genellikle üremek için Muş Ovası'na geliyorlar. Üredikten sonra da dönüyorlar" diye konuştu.