Nesli tükenme tehlikesi altında: Muş'ta bulundu

Muş'ta, nesli yok olma tehlikesi altında olduğu için "kırmızı liste"de yer alan toy kuşu bulundu. Bitkin halde bulunan en büyük kuş türlerinden toy, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.
Muş'ta bitkin halde bulunan en büyük kuş türlerinden toy, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.
Muş'un Tandoğan köyünde uçabilen en büyük kuş türlerinden biri olan toyu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Görevlilerce bulunduğu yerden alınarak Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kuşun yapılan kontrollerinde vücudunda kırık ve yara izine rastlanmadı.
Nesli yok olma tehlikesi altında olduğu için "kırmızı liste"de bulunan kuşun yetersiz beslenme nedeniyle bitkin düştüğü tespit edildi.
Vitamin takviyeli beslenmeyle tedavisine başlanan kuş, iyileşmesinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.
"Bölgemizde sayıları yüzlü rakamlara düştü"
Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bölgemizde çok sayıda ve türde yaban hayvanı barınıyor. Bunlar arasında sucul, karasal ve diğer türden hayvanlar da görülüyor.
Bazı hayvanlar bayrak türdür. Nesli tükenmekle karşı karşıya olan toylar da bu havzada yaşamakta. 50 yıl önce ekin tarlalarımızda, ovalarımızda sürüler halinde gezen toyların sayıları yüzlü rakamlara düştü. Genellikle üremek için Muş Ovası'na geliyorlar. Üredikten sonra da dönüyorlar" diye konuştu.
"Doğaya salınmaya hazır hale geldi"
Bu kuşların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Bu kuş 2 yaşında. Beslenememe durumuna bağlı olarak bitkin düşmüş. Yoğun bakım ve gerekli tedavilerini yaptık. Doğaya salınmaya hazır hale geldi. Ülkemizde sayıları giderek azalmakta. Korunursa gelecek nesillere aktarmakta zorluk çekmeyiz" dedi.