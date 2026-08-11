Meğer diz ağrılarının asıl nedeni buymuş: Canan Karatay uyardı

Ayakkabı seçimine dikkat

Beslenme alışkanlıklarının vücut sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten Canan Karatay, eklem ve diz sağlığı açısından fazla kilonun yanı sıra hazır gıda ve işlenmiş ürünlerin tüketiminden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.





Diz ağrılarında günlük hayatta kullanılan ayakkabıların da önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Karatay, özellikle yürüyüş ve spor sırasında ayağın maruz kaldığı darbeyi azaltabilecek ayakkabıların tercih edilmesini önerdi. Yürüyüş için taban yapısı ayağa uygun ve rahat ayakkabıların seçilmesi gerektiğini ifade etti.