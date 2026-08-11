Meğer diz ağrılarının asıl nedeni buymuş: Canan Karatay uyardı
Canan Karatay, toplum genelinde yaygınlaşan diz ve eklem ağrılarının asıl nedenini tek tek anlattı. Kıkırdak dokusunun darbe ve yaralanmalarla zarar görebileceğini belirten Karatay, eklem sağlığında beslenmenin de önemli rol oynadığını vurguladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, Youtube kanalında diz ve eklem ağrılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fazla kilo eklemleri zorluyor
Canan Karatay, diz ağrılarının toplumda sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olduğunu belirterek, fazla kilonun eklemler üzerindeki yükü artırabileceğine dikkat çekti.
Obezitenin yalnızca tartıdaki kilo artışından ibaret görülmemesi gerektiğini belirten Karatay, vücutta biriken yağ dokusunun kronik inflamasyonla bağlantılı olduğunu ifade etti. Bu durumun eklem ve diz ağrılarıyla ilişkili olabileceğini belirtti.
Kıkırdak doku adeta yastık görevi görüyor
Diz ekleminde kemiklerin arasında yer alan kıkırdak dokusunun adeta bir yastık görevi gördüğünü anlatan Karatay, bu dokunun farklı nedenlerle zarar görebileceğini belirtti. Kaza, düşme ve çeşitli yaralanmaların kıkırdak ile eklem yapısında sorunlara yol açabileceğini ifade etti.
Ayakkabı seçimine dikkat
Beslenme alışkanlıklarının vücut sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten Canan Karatay, eklem ve diz sağlığı açısından fazla kilonun yanı sıra hazır gıda ve işlenmiş ürünlerin tüketiminden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.
Diz ağrılarında günlük hayatta kullanılan ayakkabıların da önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Karatay, özellikle yürüyüş ve spor sırasında ayağın maruz kaldığı darbeyi azaltabilecek ayakkabıların tercih edilmesini önerdi. Yürüyüş için taban yapısı ayağa uygun ve rahat ayakkabıların seçilmesi gerektiğini ifade etti.
Merdiven uyarısı
Karatay, merdiven inip çıkarken ağrıyan bacağa doğrudan yük bindirilmemesi gerektiğini belirterek hareketlerin yavaş, kontrollü ve dengeli yapılmasını tavsiye etti.
Ağrı kesici kullanımına dikkat
Eklem ve diz ağrılarında ağrı kesici ilaç kullanımına da değinen Karatay, bu ilaçların bazı sorunlara neden olabileceğini söyledi.
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