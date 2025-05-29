29 Mayıs ne günü? 29 Mayıs ne bayramı, önemi nedir?

İstanbul’da 29 Mayıs tarihinde birçok etkinlik düzenlenecek. İstanbul’da yarın toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verirken yurt genelinde organizasyonlar düzenlenecek. Öğrenciler ve çalışanlar ise “29 Mayıs ne günü" sorusuna cevap arıyor. 29 Mayıs ne bayramı, önemi nedir? İşte detaylar..
29 Mayıs ne günü, önemi nedir?
Tarihte birçok kez kuşatılan ancak Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın ardından fethi gerçekleşen İstanbul'da Roma İmparatorluğu yıkıldı. Bu yıl 29 Mayıs İstanbul'un Fethi, Perşembe günü kutlanacak
29 Mayıs resmi tatil mi?
Kamu ve özel kurumlar resmi tatil dışında mesai içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. 29 Mayıs resmi tatil olmamaktadır. Bu nedenle 29 Mayıs'ta kamu kurumları çalışmaya devam edecek.
29 Mayıs'ın önemi
1453 yılında, Osmanlı padişahı II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) komutasındaki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u (o zamanki adıyla Konstantinopolis) fethetmiştir. Bu olay sadece Osmanlı tarihi için değil, dünya tarihi açısından da büyük bir dönüm noktasıdır. Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başladığı kabul edilir.