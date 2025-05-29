Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
29 Mayıs ne günü? 29 Mayıs ne bayramı, önemi nedir?

29 Mayıs ne günü? 29 Mayıs ne bayramı, önemi nedir?

09:3229/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul’da 29 Mayıs tarihinde birçok etkinlik düzenlenecek. İstanbul’da yarın toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verirken yurt genelinde organizasyonlar düzenlenecek. Öğrenciler ve çalışanlar ise “29 Mayıs ne günü" sorusuna cevap arıyor. 29 Mayıs ne bayramı, önemi nedir? İşte detaylar..

29 Mayıs ne günü, önemi nedir?

Tarihte birçok kez kuşatılan ancak Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın ardından fethi gerçekleşen İstanbul'da Roma İmparatorluğu yıkıldı. Bu yıl 29 Mayıs İstanbul'un Fethi, Perşembe günü kutlanacak

29 Mayıs resmi tatil mi?


Kamu ve özel kurumlar resmi tatil dışında mesai içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. 29 Mayıs resmi tatil olmamaktadır. Bu nedenle 29 Mayıs'ta kamu kurumları çalışmaya devam edecek.

29 Mayıs'ın önemi


1453 yılında, Osmanlı padişahı II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) komutasındaki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u (o zamanki adıyla Konstantinopolis) fethetmiştir. Bu olay sadece Osmanlı tarihi için değil, dünya tarihi açısından da büyük bir dönüm noktasıdır. Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başladığı kabul edilir.

#29 mayıs
#istanbulun fethi
#29 mayısın önemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli promosyon 2025 en yüksek hangi bankada? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası emekli güncel promosyonları