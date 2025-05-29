29 Mayıs ne günü? 29 Mayıs ne bayramı, önemi nedir?

29 Mayıs'ın önemi





1453 yılında, Osmanlı padişahı II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) komutasındaki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u (o zamanki adıyla Konstantinopolis) fethetmiştir. Bu olay sadece Osmanlı tarihi için değil, dünya tarihi açısından da büyük bir dönüm noktasıdır. Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başladığı kabul edilir.