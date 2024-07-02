Ankara Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biridir. Her yıl binlerce öğrenci Ankara Üniversitesi'nde eğitim almak için tercih yapmaktadır. Ankara Üniversitesi'ne yerleşmek için gereken taban puanlar ve başarı sıralamaları, tercih edilen bölüme göre değişiklik göstermektedir. İşte Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması.
En güncel taban puan ve başarı sıralamaları, YKS sonuçları sonrası adayların gündeminde yer alacak. Ön lisans ve lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde almak isteyenler Ankara Üniversitesi 2024 taban puanı ve başarı sıralamalarını sorguluyor. Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Ankara Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve Ankara Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte 2022 yılı Ankara Üniversitesi Taban Puanları.
Ankara Üniversitesi Fakülteler:
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF)
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF)
Diş Hekimliği Fakültesi (DHF)
Eğitim Bilimleri Fakültesi (EBF)
Eczacılık Fakültesi (AEF)
Fen Fakültesi (AÜFF)
Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF)
Hemşirelik Fakültesi (HF)
Hukuk Fakültesi (AÜHF)
İlahiyat Fakültesi (AÜİF)
İletişim Fakültesi (İLEF)
Mühendislik Fakültesi (AÜMÜH)
Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF)
Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye)
Spor Bilimleri Fakültesi[6] (AÜSF)
Tıp Fakültesi (AÜTIP)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF)
Veteriner Fakültesi (AÜVF)
Ziraat Fakültesi (AÜZF)
Ankara Üniversitesi Konservatuvarlar:
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (AÜDK)
Ankara Üniversitesi Yüksekokullar:
Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY)
Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulları:
1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (AÜOSB)
Adalet Meslek Yüksekokulu (ADMYO)
Ayaş Meslek Yüksekokulu (AYMYO)
Bala Meslek Yüksekokulu (BAMYO)
Beypazarı Meslek Yüksekokulu (BEMYO)
Elmadağ Meslek Yüksekokulu (EMYO)
GAMA Meslek Yüksekokulu (GAMAMYO)
Haymana Meslek Yüksekokulu (HMYO)
Kalecik Meslek Yüksekokulu (AÜKMY)
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KSHMYO)
Nallıhan Meslek Yüksekokulu (NMYO)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (SGMYO)