En güncel taban puan ve başarı sıralamaları, YKS sonuçları sonrası adayların gündeminde yer alacak. Ön lisans ve lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde almak isteyenler Ankara Üniversitesi 2024 taban puanı ve başarı sıralamalarını sorguluyor. Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Ankara Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve Ankara Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte 2022 yılı Ankara Üniversitesi Taban Puanları.