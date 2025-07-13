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Askerlik düşecek mi süre kısalacak mı?

Askerlik düşecek mi süre kısalacak mı?

09:0013/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Askerlik kısalacak mı?

'Terörsüz Türkiye' hedefinde son aşamaya geçildi. Daha önce fesih kararı aldığını duyuran terör örgütü PKK silah bırakmaya başladı. Süreci Gazeteci Cem Küçük canlı yayında değerlendirdi. Küçük, zorunlu askerlik süresinin düşebileceğini söyledi. Peki askerlik süresi düşecek mi? Askerlik kaç aya düşecek, 6 ay askerlik kaça aya düşecek? İşte detaylar.

Türkiye, yarım asırdır süren terör belasından kurtuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumuyla destek verdiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinde son aşamaya geçildi. Daha önce fesih kararı aldığını duyuran terör örgütü PKK, silah bırakmaya başladı. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Süreci Gazeteci Cem Küçük canlı yayında değerlendirdi. Katıldığı bir televizyon programında Küçük, zorunlu askerlik süresinin düşebileceğini söyledi.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Gazeteci Cem Küçük, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sürecin yalnızca güvenlik açısından değil, Türkiye’nin savunma politikalarında da köklü değişikliklere yol açabileceğini belirten Küçük askerlik süresinin de düşebileceğini iddia etti.

"PKK'nın tamamen silah bırakması durumunda, savunma harcamalarında ciddi bir dönüşüm yaşanabilir" diyen Cem Küçük, Ar-Ge ve savunma sanayiine daha fazla kaynak aktarılmasının önünün açılabileceğini ifade etti.

Küçük, profesyonel orduya geçiş sürecinin hızlanabileceğini belirterek, "Belki askerlik süresi 6 aydan 1-2 aya kadar düşebilir" şeklinde konuştu.

Askerlik süresi kaç ay?

Türkiye'de zorunlu askerlik hizmeti uygulanır. Sadece Türkiye Cumhuriyeti doğumlu olan ve 20 yaşına gelmiş erkek vatandaşlara zorunlu kılınan bir hizmettir. Günümüzde zorunlu hizmet süreleri yedek subay ve yedek astsubay olanlar için 12 ay, er olanlar için 6 ay, bedelli askerlik için ise 1 aydır.

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