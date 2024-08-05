Ev sahiplerinin kira artış oranını belirleyen Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre temmuzda aylık yüzde 3,23 olurken, yıllık enflasyon yüzde 61,78'e geriledi. ENAG göre ise temmuzda enflasyon aylık yüzde 5,91, yıllık yüzde 100,88 oldu. Kirada yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayı itibariyle sona ermişti. Yeni ayda ev kiralarına ne kadar zam geleceği enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Peki, Ağustos 2024 kira artış oranı ne kadar? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

1 / 7 Kira artış oranı Ağustos ayı için araştırılıyor. Kiraya yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte kiracılar ve ev sahipleri her ay enflasyon rakamlarına göre belirlenen artış oranlarını takip ediyor. Her ay bir önceki ayın TEFE-TÜFE rakamlarına göre belirlenen kira zammı oranı; Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorularıyla inceleniyor. İşte 2024 Ağustos kira artış oranı.

2 / 7 AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI 2024 NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3.23 yıllık yüzde 61.78 oldu.



3 / 7 Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 65.93 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 65.93 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 65.07 olmuştu.





4 / 7 KİRA ZAMMI (ARTIŞ ORANI) NASIL HESAPLANACAK?

Temmuz ayı itibari ile sözleşmesi yenilenen kiracı ve ev sahipleri artık 12 aylık TÜFE ortalamasına bakarak zam yapacak.



5 / 7 Buna karşın 1 Ocak-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 25 artış sınırı geçerli olmaya devam edecek. Bu sözleşmeler önümüzdeki sene yenilenirse TÜFE uygulaması uygulanacak.





6 / 7 Öte yandan iş yeri kiralarında da mevcut TÜFE ortalaması kadar artış oranına göre zam uygulaması devam edecek.

Temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerine göre, 12 aylık ortalama yüzde 65.07 olarak gerçekleşti.