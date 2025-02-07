Deprem uzmanı "Ege'de 7.5 büyüklüğünde deprem yaşanabilir" diyerek açıkladı: Türkiye'de o il ve ilçe için...

'5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TSUNAMİ OLUŞABİLİR'

Santorini Adası'nda büyük bir deprem yaşanması durumunda açık denizde ortalama 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami oluşabilir. Haritadan baktığımızda tsunaminin etkisi Santorini'den direkt Marmaris tarafına gelebilir. Ama eğer arada küçük adalar varsa bunlar tsunamiyi engelliyor. Bundan dolayı tsunami yaşanırsa İzmir'e kadar gelemeyecek. Çünkü arada adalar var."

'VOLKANİK PATLAMA OLURSA KÜLLER TÜRKİYE'YE GELEBİLİR'

Santorini Adası'nda volkanik patlama yaşanması ihtimaline de değinen Moriwaki, böyle bir durumun Türkiye'ye çok büyük bir etkisi olmayacağını ancak küllerin gelebileceğini kaydetti.