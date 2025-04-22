İlk arabam ve Aile Destek Programı kampanyası 2025: Başvuru şartları nedir? 3 çocuklu ailelere ödeme...

2025 yılı, Türkiye’nin otomotiv sektöründe millileşme adımlarını hızlandırdığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek olan İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, yerli araç alımını teşvik etmeye hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan destek programı, özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan aileleri kapsıyor. Ailelerin yerli otomobile daha kolay erişebilmesi amacıyla finansal kolaylıklar sağlanacak. Program kapsamında düşük faizli kredi imkânı, taksitli ödeme seçenekleri ve bazı vergisel avantajların sunulması bekleniyor.
Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini güçlendirme hedefi doğrultusunda yeni bir sosyal destek programı daha devreye giriyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, hem üretimi teşvik edecek hem de ailelerin otomobile erişimini kolaylaştıracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen program, özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan aileleri hedef alıyor. Yerli otomobil alımlarında sunulacak desteklerle, düşük gelir grubundaki ailelerin araç sahibi olması kolaylaştırılacak. Program kapsamında faizsiz veya düşük faizli kredi imkânı, uzun vadeli ödeme planları ve çeşitli vergisel avantajlar sunulması bekleniyor.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Programın başvuru şartları öncelikle 3 veya daha fazla çocuğa sahip aileleri kapsıyor. Ayrıca İlk Arabam programından faydalanabilmek için başvuru sahibinin araç alımında Türkiye'nin yerli otomobillerinden birini tercih etmesi gerekiyor.
Program düşük gelirli ailelerin otomobil satın alma gücünü artırmayı amaçladığı için, uzun vadeli ödeme planlarıyla destek sunulacak. Başvurular için kesin tarihlerin açıklanması bekleniyor.
İlk Arabam ile Sosyal Refah Artışı
Program, sadece araç sahibi olmayı kolaylaştırmakla kalmayacak; aynı zamanda ailelerin sosyal refah seviyesini artırmayı hedefliyor. Araç sahipliğinin artması, özellikle kırsal bölgelerdeki aileler için ulaşımın daha kolay hale gelmesini sağlayacak. Bu durum, ailelerin günlük hayatını kolaylaştırırken, mobiliteyi artırarak sosyal katılımı da destekleyecek.
Yerli Otomobil Satışları Artacak
İlk Arabam programının bir diğer önemli yansıması, Türkiye'nin yerli otomobillerinin satışlarının artması olacak. Özellikle Togg gibi yerli markaların satışları, bu destek paketinden olumlu yönde etkilenecek. Yerli otomobile yapılan bu yönlendirme, Türkiye'nin otomotiv sektöründe bağımsızlığını artırırken, yerli üretimin de teşvik edilmesine olanak sağlayacak.