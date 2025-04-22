İlk arabam ve Aile Destek Programı kampanyası 2025: Başvuru şartları nedir? 3 çocuklu ailelere ödeme...

Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini güçlendirme hedefi doğrultusunda yeni bir sosyal destek programı daha devreye giriyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, hem üretimi teşvik edecek hem de ailelerin otomobile erişimini kolaylaştıracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen program, özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan aileleri hedef alıyor. Yerli otomobil alımlarında sunulacak desteklerle, düşük gelir grubundaki ailelerin araç sahibi olması kolaylaştırılacak. Program kapsamında faizsiz veya düşük faizli kredi imkânı, uzun vadeli ödeme planları ve çeşitli vergisel avantajlar sunulması bekleniyor.