INSTAGRAM YENİDEN PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ NEYİ SAĞLIYOR?

Bu özellik aslında sosyal medya kullanıcılarının aşina olduğu bir sistem. Twitter'daki retweet, Facebook'taki paylaş gibi düşünebilirsiniz. Instagram'da başka bir kullanıcının paylaşımını, içeriği bozmadan kendi hesabınızda yeniden yayınlamanızı sağlıyor. Daha önce bu işlemi yapmak için özel uygulamalara ihtiyaç vardı, artık gerek yok.



