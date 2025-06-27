Instagram, uzun süredir beklenen ve daha önce sadece üçüncü taraf uygulamalarla yapılabilen yeniden paylaşma (reshare) özelliğini nihayet tüm kullanıcıların hizmetine sundu. 26 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’de de aktif hale gelen bu yenilik sayesinde, kullanıcılar artık beğendikleri gönderi ve Reels videolarını doğrudan kendi profillerinden paylaşabiliyor.
INSTAGRAM YENİDEN PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ NEYİ SAĞLIYOR?
Bu özellik aslında sosyal medya kullanıcılarının aşina olduğu bir sistem. Twitter'daki retweet, Facebook'taki paylaş gibi düşünebilirsiniz. Instagram'da başka bir kullanıcının paylaşımını, içeriği bozmadan kendi hesabınızda yeniden yayınlamanızı sağlıyor. Daha önce bu işlemi yapmak için özel uygulamalara ihtiyaç vardı, artık gerek yok.
YENİDEN PAYLAŞILAN İÇERİKLER NEREDE GÖRÜLÜYOR?
Bir gönderiyi yeniden paylaştığınızda:
Takipçileriniz bu paylaşımı kendi ana akışlarında görebiliyor.
Profilinize girildiğinde ise “Yeniden Paylaşılanlar” adında yeni bir sekme çıkıyor.
Buradan sizin hangi içerikleri yeniden paylaştığınız takipçileriniz tarafından da görüntülenebiliyor.
INSTAGRAM'DA YENİDEN PAYLAŞIM NASIL YAPILIR?
Adım adım kullanımı şöyle:
1. İlk adım: Paylaşmak istediğiniz gönderiyi ya da Reels videosunu açın.
2. İkinci adım: Beğeni ve yorum ikonlarının yanına eklenen yeni “yeniden paylaş” butonuna dokunun.
3. Üçüncü adım: Dilerseniz paylaşımınıza kısa bir not ya da açıklama ekleyin. (Opsiyonel)
4. Son adım: Onaylayın ve içerik doğrudan profilinizde yayınlansın.
INSTAGRAM NEDEN BU ÖZELLİĞİ EKLEDİ?
Instagram, içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırmak ve kullanıcı etkileşimini artırmak amacıyla bu özelliği sundu. Özellikle Reels videolarının viral yayılımını teşvik etmek, kullanıcıların içerik üretme motivasyonunu da artırmayı hedefliyor.