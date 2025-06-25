KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON AÇIKLAMALAR 2025! 600 bin kamu işçisi için tarih belli oldu: 4-D 600 bin kamu işçisi zammı belli oldu mu?

Işıkhan, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde, önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam ettiğini belirterek, TÜİS aracılığıyla ilk teklifi geçen hafta TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e sunduklarını hatırlattı. Işıkhan, "Bu hafta içerisinde de İnşallah ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Geldiğimiz nokta bu. Özellikle iş kolları bazında sendikalarımızı davet ettik ve toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her şey önceki yıllarda nasıl yolunda devam ettiyse bu süreç İnşallah bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.