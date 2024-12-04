Yönetmelikteki "Lastik tekerlekli traktör römorklarına, traktöre verilen numarayı taşıyan plaka, diğer araçlarla çekilen römork ve yarı römorklara kendileri için verilen plakalar takılır. Tescile tabi olmamakla beraber, yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılır veya resmedilir" ifadesi ise yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca tescil plakalarının basımı/dağıtımı ve plaka basım talep belgelerine ilişkin Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu veri tabanında tutulan bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra artık Jandarma Genel Komutanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla da anlık olarak paylaşılacak.