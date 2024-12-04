Kayıp plaka yenileme işlemleri artık çok daha kolay hale geldi! Araç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri olan plaka kayıpları için artık noterlere gitmeye gerek yok. Plaka yenileme başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilmekte. Peki plaka yenileme E Devlet’ten nasıl yapılacak, istenen belgeler neler?
Kayıp plaka yenileme nereden yapılır, Plaka yenileme başvurusu e Devlet üzerinden yapılıyor mu? sorularına yanıt aranıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç plaka yenileme işlemleri, noter yerine artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. plaka yenileme işlemleri nasıl yapılacak? İşte e Devlet plaka yenileme başvurusuna ilişkin detaylar.
Araç devri durumundaki plaka işlemleri nereden yapılacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla araç satış, devir ve tescil yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile araç plaka yenileme işlemleri kolaylaştırıldı. Artık kayıp plakaların yenilenmesi işlemi e-Devlet’ten yapılabilecek. Notere gitmeye gerek olmayacak. Araç devri durumundaki plaka işlemleri ise noterden yapılmaya devam edecek. Yönetmeliğin 10'uncu maddesine "Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir" fıkrası eklendi.
15'inci maddenin "Çekici araçlar ile yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstündeki römork ve yarı römorklar (traktör römorkları hariç), bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ayrı ayrı tescil edilir" denilen 1'inci fıkrasındaki "yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstündeki" ifadesi yönetmelikten çıkarıldı.
Plaka yenileme işlemleri nasıl yapılacak?
Yeni yönetmeliğe göre, plaka yenileme işlemleri artık birkaç basit adımla tamamlanabilecek:
e-Devlet sistemine giriş yapılacak.
Kayıp plaka için "Plaka Basım Talep Belgesi" oluşturulacak.
Araç bilgileri ve iletişim detayları güncellenecek.
Özet Tescil Bilgileri Raporu, sistem üzerinden alınacak.
Tüm bu adımların ardından gerekli belgelerle plaka yenileme süreci tamamlanacak.
e-Devlet üzerinden plaka yenileme i̇şlemleri nasıl yapılacak?
Yeni sistemde, araç plakası yenileme işlemleri şu belgeler ve bilgilerle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek:
Plaka basım talep belgesi,
Güncellenmiş iletişim bilgileri,
Aracın özet tescil bilgileri raporu.
E DEVLET PLAKA YENİLEME BAŞVURU EKRANI
"Tescil plakası verilmesi ve kullanılması" başlıklı 31'inci maddesinin 4'üncü fıkrası "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Noterler Birliği, ilgili tescil kuruluşları ile yetkilendirilen kurum veya kuruluşlar tarafından üretilen plaka basım talep belgelerine tescil plakasını basmaya yetkili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun elektronik ortamda erişimini sağlar. Plaka basım talep belgesine elektronik ortamda erişimin mümkün olmadığı durumlarda yazılı olarak ibraz edilmeden plaka basımı yapılamaz. Plaka basım talep belgesi veya buna ilişkin elektronik bildirim, plakayı basan kuruluş tarafından en az üç yıl süre ile muhafaza edilir. Tescil plakalarında, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunur" olarak değiştirildi.
Yönetmelikteki "Lastik tekerlekli traktör römorklarına, traktöre verilen numarayı taşıyan plaka, diğer araçlarla çekilen römork ve yarı römorklara kendileri için verilen plakalar takılır. Tescile tabi olmamakla beraber, yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılır veya resmedilir" ifadesi ise yürürlükten kaldırıldı.
Ayrıca tescil plakalarının basımı/dağıtımı ve plaka basım talep belgelerine ilişkin Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu veri tabanında tutulan bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra artık Jandarma Genel Komutanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla da anlık olarak paylaşılacak.