Almanya'da cezaevinden tahliye edildikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçiren Muhammed Yakut'un öldüğü bildirildi. Yakut hakkında daha önce kırmızı bültenle arama ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Muhammet Yakut geçen ay CHP’li Cemal Enginyurt ile görüntülenmişti.
Almanya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Muhammed Yakut, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Yakut hakkında kırmızı bültenle arama ve yakalama kararı vardı. Ayrıca birçok suç kaydı bulunuyordu.
Muhammed Yakut öldü mü?
Almanya'da hastaneye kaldırılan Muhammed Yakut'un hayatını kaybettiği bildirildi.
2023 yılında sosyal medyada çektiği videolarla tanınan ve suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında videolar yayınlayan Muhammed Yakut, Almanya'da cezaevinde tutuklu bulunuyordu.
Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Yakut, tahliye olduktan 2 gün sonra kalp krizi geçirdi. Yakut'un, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Muhammed Yakut’un cenazesinin Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi.
Muhammed Yakut kimdir?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut hakkında, “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.
Yurt dışında olduğunun anlaşılması üzerine hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında daha önce de yağma, gasp ve tehdit gibi suçlardan soruşturma ve davalar açılan Yakut, 2023 yılının eylül ayında İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalanmıştı.
Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğenidir. Atatürk Anadolu Lisesi’nde okudu. Muhammed Yakut, yayınladığı videolardan sonra İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince, hakkında 15 Nisan 2023 tarihinde verilen karara istinaden “hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından yakalanması kararı verilmişti.