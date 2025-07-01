



Muhammed Yakut kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut hakkında, “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Yurt dışında olduğunun anlaşılması üzerine hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında daha önce de yağma, gasp ve tehdit gibi suçlardan soruşturma ve davalar açılan Yakut, 2023 yılının eylül ayında İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalanmıştı.