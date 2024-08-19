Evde pastane usulü simit yapmanın tam zamanı! Kafelerde ve sokaklarda karşılaştığımız o çıtır çıtır, susamlı simitlerin lezzetini mutfağınıza taşımanın sırrını keşfetmeye hazır olun. Evde simit tarifiyle ilgili detayları adım adım öğrenerek, sadece kendi mutfak deneyiminizi değil, sevdiklerinizle paylaştığınız anları da güzelleştirebilirsiniz. Simidin o mükemmel kıvamını ve eşsiz lezzetini yakalamanın püf noktalarını bu tarifte bulacaksınız. Şimdi, pastane usulü simit keyfi için mutfakta harekete geçmenin tam zamanı! Simit nasıl yapılır? İşte çayın yanında tüketebileceğiniz nefis pasta simiti tarifinin tüm detayları...

1 / 8 7'den 70'e herkesin her öğünde itirazsız yemeyi sevdiği simit kültürümüzün en önemli simgelerinden biridir. Sokak simidi ve pastane simidi olarak çeşitleriyle bilinir. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan simit, evdeki birkaç ana malzemeyle birlikte hazırlanabilir. Bu içerikte sizlere pastane usulü kıyır kıyır bir simit tarifi yapmanın püf noktalarını paylaşacağız.

2 / 8 SİMİT MALZEMELERİ

Hamuru için:

-1 su bardağı ılık su -1 çay bardağı süt -1 çay bardağı sıvıyağ -1 çay kaşığı tuz -1,5 tatlı kaşığı şeker -1 tatlı kaşığı instant maya -Un

Üstü için:

-1 yumurta -3 su bardağı su -1 yemek kaşığı toz şeker





3 / 8 SİMİT NASIL YAPILIR?

1.adım: Ilık su, süt ve sıvı yağı bir kaba dökün. Elinizle karıştırdıktan sonra tuz, şeker ve mayayı ilave edip karıştırmaya devam edin.

2.adım: Unu azar azar ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru bu şekilde 30 dakika kadar dinlendirin.

3.adım: 3 bardak su, 1 yumurta ve 1 yemek kaşığı geniş bir kabın içine alıp çırpma teli ile karıştırın.

4.adım: Elde ettiğiniz hamuru gül şeklinde hazırlayın ve şeker, su karışıma bulayıp ardından da susama bulayın.

5.adım: Hamuru tepsiye dizdikten sonra 220 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak bir biçimde servis edebilirsiniz.

4 / 8 SİMİT NASIL SAKLANIR?

Simidi oda sıcaklığında bir veya iki gün saklamayı planlıyorsanız, hava geçirmez kaplar veya yeniden kapatılabilir kilitli buzdolabı poşetleri kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, simidi pamuklu bir bezle sararak veya kağıt torbada muhafaza ederek hava akışı sağlayabilirsiniz. Ancak bu yöntem kısa sürelidir.

5 / 8 Eğer simidi taze tutmak istiyorsanız, buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak buzdolabı nemini kaybetmesine yol açacaktır. O nedenle kabın içine bir parça elma veya marul koyarak nem dengesini sağlayabilirsiniz. Daha uzun bir süre saklamak istiyorsanız dondurabilirsiniz.

6 / 8 Simitlerin birbirine yapışmasını önlemek için tek tek streç film ile sarabilirsiniz. Kullanmadan önce ise buzdolabında yavaşça çözülmesini sağlayın. Fırında birkaç dakika ısıtarak tazeliğini ve çıtırlığını geri kazandırabilirsiniz. Dondurulmuş simitler genellikle 1-2 ay boyunca taze kalabilir.

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