Santorini Adası'ndaki volkanik aktivite olasılığı sonrasında Santorini Adası ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Ege Denizi'nde 400'ün üzerinde yaşanan depremlerin ardından Yunanistan'a bağlı adalarda birtakım önlemler alındı. Ege Denizi'nde art arda yaşanan depremler, Santorini Yanardağı patlaması, aktif hale gelmesiyle ilgili endişeleri artırdı. Santorini Adası nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Adası'nın haritadaki yeri nedir? Santorini Yanardağı patlarsa ne olur? İşte Santorini Adası ile ilgili merak edilenler...
Santorini Adası nerede sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. Ege Denizi'nde 28 Ocak tarihinden bu yana meydana gelen depremlerin şiddeti 400'ü aşarken Yunanistan'da yaşanan sismik hareketliliğe bağlı olarak acil toplantılar yapıldı. Özellikle turistlere hitap eden Santorini Adası'nda panik yaşandı, vatandaşlar Santorini Adası'nı terk etmeye başladı.
Peki Santorini Adası nerede, Türkiye'ye yakın mı?
SANTORİNİ ADASI NEREDE?
Santorini ya da Santoron, Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın 200 km güney doğusunda yer alan volkanik adalar grubu.
MÖ 1650 - 1450 yılları arasında volkan Minos Patlaması adı verilen püskürmeyle kısa sürede çökerek adanın 73 kilometrekarelik bir alanının deniz altında kalmasına yol açtı. Bu tarihte bilinen en büyük volkanik etkinliklerden biridir, Doğu Akdeniz'de çok büyük yıkıcı etkiler yaratan doğa olaylarına neden olmuştur. Bilinen en büyük yıkım Girit'te gerçekleşti, merkezi bu adada olan Minos uygarlığı üzerinde büyük tahribat yaptı.
Çökmenin ilk etkisi, çöküntünün neden olduğu tsunami sonucu, Girit'in kuzey ve kuzey batı kıyıları boyunca yer alan balıkçı köylerinin, denizden fazla yüksek olmayan yerleşimlerin ve denizlerde ya da limanlarda bulunan ticaret ve balıkçı teknelerinin yok olmasıydı. İkinci dalga etki, rüzgarın sürüklediği toz bulutlarından serpilen volkanik küllerdi ve Girit adasının neredeyse tamamının, on santimetre kalınlığında bir volkanik kül tabakasıyla örtülmesine neden oldu.
Santorini volkanının atmosfere saldığı tefra izlerine Türkiye'de de rastlanılmaktadır. Püskürme malzemelerine Santorini yakınlarında adaların karasal yüzeylerinde rastlanırken, daha uzaklarda göl ve denizlerin tortularında bulunmaktadır. Atmosferin geniş alanlarına yayılan bu volkanik malzeme küresel soğumaya neden olmuştur. O yıllara ait ağaç halkalarından küresel soğuma izleri tespit edilmektedir.
Santorini volkanın tefra tabakalarının Türkiye'de görüldüğü yerler ve kalınlıkları şu şekildedir: Burdur Gölhisar Gölü (1–4 cm), Salihli Gölcük Gölü (12 cm), Köyceğiz Gölü (9 cm). Ayrıca Nil Deltasında, Akdeniz'de ve Sinop'ta yapılan sondajlarda bu küllere rastlanmıştır.
SANTORİNİ YANADARĞI PATLARSA NE OLUR?
Santorini Yanardağı'nın patlaması durumunda, ilk etkilerden biri şüphesiz büyük çaplı bir volkanik patlama olacaktır. Bu patlama, volkanik küllerin ve lavların atmosfere yayılmasına, taş ve volkan bombalarının yeryüzüne fırlatılmasına yol açabilir.
Patlamanın büyüklüğüne bağlı olarak Santorini Adası'nın fiziksel yapısı ciddi şekilde değişebilir. Adanın bazı bölümleri genişleyebilir veya tamamen yok olabilir. Patlama aynı zamanda, hava kirliğine neden olabilir. Bunun yanı sıra atmosferde de bir takım değişikliklere neden olabilir. Bu durum, hem yerel ekosistemi hem de daha geniş bir coğrafyada hava kalitesini olumsuz etkileyebilir.
Patlama sonucunda en büyük tehlikelerden biri de tsunami riskidir. Santorini'nin geçmişteki patlamaları, büyük tsunamilere neden olmuş ve Ege Denizi çevresindeki birçok kıyı şeridini etkilemişti.
Santorini'de gerçekleşecek muhtemel bir patlama, deniz altında büyük bir yer değiştirmeye neden olarak dev dalgalar oluşturabilir. Bu dalgalar sadece Santorini'yi değil, Yunanistan'ın diğer adalarını, Türkiye'nin Ege kıyılarını, özellikle Bodrum, Muğla ve Aydın gibi bölgeleri ciddi şekilde tehdit edebilir.
Santorini Adası Nereye Yakın, Türkiye'ye Yakın mı?
Santorini Adası Kuşadası ve Bodrum'a yakındır. Santorini'nin Türkiye'ye yakınlığı kıyılara göre değişiklik gösterir.
Santorini - Kuşadası mesafe: Yaklaşık 250 km
Santorini - Bodrum mesafe: Yaklaşık 290 km
Santorini - İzmir mesafe: yaklaşık 330 km
SANTORİNİ YANARDAĞI PATLAMASI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
Batı Ege kıyıları, Bodrum, Muğla ve Aydın gibi bölgeler, potansiyel bir tsunamiden etkilenebilir. Ayrıca, volkanik kül ve duman bulutları rüzgar yönüne göre Türkiye'yi de etkileyebilir.