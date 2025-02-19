Tekirdağ'da yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklaması yapıldı mı?

TEKİRDAĞ'DA YARIN 20 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?





Tekirdağ'da kar yağışının etkisini arttırmasıyla beraber tatil konusu da gündeme geldi. Ancak Tekirdağ Valiliğinden tatil ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



