Tekirdağ'da yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklaması yapıldı mı?

Türkiye'nin özellikle kuzey kesimlerinde kendisini gösteren kar yağışı Tekirdağ'da da başladı. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında kar yağışının etkili olmaya başladığı Tekirdağ'da okulların tatil edilip edilmediği de merak edilen konulardan. Peki Tekirdağ'da yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden (www.mgm.gov.tr) yapılan hava durumu değerlendirmelerinde Tekirdağ'da da kar yağışının beklendiği bildirilmişti. Öğrenciler ise kar yağışıyla birlikte okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. İşte kentten son gelişmeler.
TEKİRDAĞ'DA YARIN 20 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Tekirdağ'da kar yağışının etkisini arttırmasıyla beraber tatil konusu da gündeme geldi. Ancak Tekirdağ Valiliğinden tatil ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TEKİRDAĞ'DA KAR BAŞLADI
Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde kar yağışı nedeniyle yer yer çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının aralıklarla gece saatlerine dek sürmesi bekleniyor.
Kar, Çerkezköy, Saray, Hayrabolu, Malkara ve Kapaklı ilçelerinde de etkili oluyor.
KAR, İL MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLUYOR
Tekirdağ'ın yüksek ilçelerinde başlayan kar yağışı, il merkezi ile Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde de etkili oluyor. Tekirdağ il merkezinde kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, duraklara sığındı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü şehirde kar yağışının gece boyunca etkili olacağı belirtildi. Kar yağışının etkili olduğu Saray ilçesinde pazarcılar alışveriş yapılmadığı gerekçesiyle tezgahlarını topladı.
EKMEK EVLERE GÖTÜRÜLDÜ
Kırklareli'nin kar yağışının yoğun olduğu Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde belediye, minibüslerle mahallelerde ekmek dağıttı. Belediye, yaşlı, engelli ve evlerinden çıkamayacak durumda olanların ekmeğini adreslerine götürdü.