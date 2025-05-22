TELEGRAM HESAP SİLME 2025: Kalıcı olarak telegram hesabı nasıl kapatılır?

Telegram yaklaşık 500 milyonu aşkın aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Telegram hesabını kurması kolay. Ancak hesap silme işlemi daha karışık. Hesap silme işlemi Andorid ve iOS işletim sistemi telefonlar ve bilgisayardan yapılabiliyor. İşte mobil ve masaüstü için 2025 güncel Telegram hesap kapatma rehberi…
Telegram, WhatsApp”a karşı popüler bir alternatif. Büyük kitlelere sahip olan Telegram grupları sayesinde kullanıcı sayısı hızla artan uygulamaya veda etmek isteyenlerin sayısı da çok fazla.
TELEFONDAN TELEGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?
Mobil cihaz kullananlar için Telegram hesabını tamamen silmek birkaç adımda mümkün:
1. Telegram uygulamasını açın.
2. Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik menüsüne girin.
3. “Bu kadar süre uzaktaysam hesabımı sil” seçeneğini bulun.
4. Süre seçeneklerinden birini (1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl) seçin.
5. Telegram’ı cihazınızdan tamamen kaldırın.
6. Belirttiğiniz süre boyunca uygulamaya tekrar giriş yapmayın.
BİLGİSAYARDAN TELEGRAM HESABI KALICI OLARAK NASIL SİLİNİR?
Bilgisayar veya tarayıcı üzerinden doğrudan Telegram hesabınızı silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
1. Telegram hesap silme sayfasına gidin.
2. Telefon numaranızı +90 şeklinde başında ülke koduyla girin ve Next butonuna tıklayın.
3. Telegram uygulamasına bir güvenlik kodu gönderilecek.
4. Bu kodu ilgili alana yazın ve Sign in ile devam edin.
5. Açılan sayfada “Delete Account” seçeneğine tıklayın.
6. “Why are you leaving?” kısmına bir neden yazın (örneğin: güvenlik endişesi).
7. “Delete My Account” butonuna basarak işlemi tamamlayın.
Bu işlem sonucunda Telegram hesabınız ve tüm verileriniz kalıcı olarak silinir. Geri dönüş mümkün değildir.
TELEGRAM HESABI SİLİNDİKTEN SONRA NE OLUR?
Telegram hesabı silindiğinde:
- Tüm mesaj geçmişiniz ve medya dosyalarınız silinir.
- Katıldığınız gruplar ve kanallardan çıkmış olursunuz.
- Kullanıcı adınız diğer kullanıcılar için görünmez hale gelir.
- Aynı numarayla yeni bir hesap açabilirsiniz; ancak eski veriler geri gelmez.