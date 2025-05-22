TELEGRAM HESAP SİLME 2025: Kalıcı olarak telegram hesabı nasıl kapatılır?

BİLGİSAYARDAN TELEGRAM HESABI KALICI OLARAK NASIL SİLİNİR?

Bilgisayar veya tarayıcı üzerinden doğrudan Telegram hesabınızı silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Telegram hesap silme sayfasına gidin.

2. Telefon numaranızı +90 şeklinde başında ülke koduyla girin ve Next butonuna tıklayın.

3. Telegram uygulamasına bir güvenlik kodu gönderilecek.

4. Bu kodu ilgili alana yazın ve Sign in ile devam edin.

5. Açılan sayfada “Delete Account” seçeneğine tıklayın.

6. “Why are you leaving?” kısmına bir neden yazın (örneğin: güvenlik endişesi).

7. “Delete My Account” butonuna basarak işlemi tamamlayın.

Bu işlem sonucunda Telegram hesabınız ve tüm verileriniz kalıcı olarak silinir. Geri dönüş mümkün değildir.



