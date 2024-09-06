Bağkur Tescil Kaydı Nedir?

Bağkur tescil kaydı kişilerin emekli olabilmek için resmi kuruma yaptırmaları gereken bir kayıttır. Bu kayıt kişilerin 4b sigortasıyla ya da bağkurla çalışmaya başladıkları tarihi belirtir. Sosyal güvenlik merkezine yaptırdıkları bu kayıt tarihine göre emeklilik günleri hesaplanır ve emekli olma hakkı kazanırlar. Kuruma kayıt yaptırmayanların emekli olma şansı olmaz. Ancak bağkur kaydını SGK’lı çalışmayanlar ve memur olmayanlar yaptırır. Bu kişiler genellikle kendi işlerinde çalışan kişiler ve çiftçilerden oluşur.