Bağkur tescil affı ile ilgili merak edilen sorular, özellikle 2024 yılında torba yasa kapsamındaki düzenlemelerle gündemde yer almaya devam ediyor. Bağkur tescil affı olacak mı sorusuna yanıt arayanlar, 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'in gündeminde hangi konuların nelere olduğunu araştırıyor. Peki Bağkur tescil affı olacak mı? 2024 torba yasada Bağ-kur affı var mı? Yeni dönemde Meclis'te neler görüşülecek?
Bağkur prim borçlarına yönelik çeşitli düzenlemelerin torba yasa kapsamında yer alıp almayacağı merak konusu. Torba yasa Bağkur tescil affı son durum ile ilgili gelişmeler, resmi açıklamalar ve meclis kararları doğrultusunda netleşecek. Prim borçlarını yapılandırmak isteyenler düzenlemenin yürürlüğe girmesini bekliyor. Peki yeni prim borç yapılandırması olacak mı? Yeni yasama yılında Meclis'te hangi torba yasa var, Bağkur sicil affı olacak mı?
Meclis ne zaman açılacak?
Resmi Gazete’de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak.
Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak. Meclis’in açılmasıyla birlikte TBMM gündeminde yer alan düzenlemeler bir bir hayata geçirilecek.
TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'de yeni yasama yılına Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleriyle başlayacak.
Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma uzun süredir gündemde yer alıyor.
Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.
Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.
Son olarak 2008, 2015,2018 ve 2021 yılında yapılan düzenleme ile birlikte Bağ-Kur’luların prim borçları silinmişti.
Bağkur Tescil Kaydı Nedir?
Bağkur tescil kaydı kişilerin emekli olabilmek için resmi kuruma yaptırmaları gereken bir kayıttır. Bu kayıt kişilerin 4b sigortasıyla ya da bağkurla çalışmaya başladıkları tarihi belirtir. Sosyal güvenlik merkezine yaptırdıkları bu kayıt tarihine göre emeklilik günleri hesaplanır ve emekli olma hakkı kazanırlar. Kuruma kayıt yaptırmayanların emekli olma şansı olmaz. Ancak bağkur kaydını SGK’lı çalışmayanlar ve memur olmayanlar yaptırır. Bu kişiler genellikle kendi işlerinde çalışan kişiler ve çiftçilerden oluşur.
Bağkur Tescil Kaydı Nasıl Yapılır?
Bağkur için kayıt yaptırmak isteyen kişiler bağkur tescil kaydı nasıl yapılır merak ederler. Bu kaydı yaptırmak için kişilerin Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurmaları gerekir. Yaptıkları başvuruda istenilen belgelerin tam ve doğru olduğunun anlaşılması üzerine de kayıtları gerçekleştirilir.
Böylece kayıt yaptırdıkları tarih kişilerin bağkurlu ya da 4b sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihi ifade eder. Kişilerin tescil kayıtlarının erken alınması emeklilik yaşlarının düşmesine yardımcı olur.