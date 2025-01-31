Tuzu "beyaz altın" olarak isimlendiren Canan Karatay kendi sosyal medya kanalında yine ezber bozar nitelikte çok önemli açıklamalarda bulundu. Rafine tuz, sıvı tuz ve kaya tuzu gibi tuzların hangisinin sağlıklı olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle böbrek ve tansiyon hastaları tuz tüketimi ile ilgili endişe taşıyor. Peki, tuz tüketmek zararlı mıdır? Hangi tuz zararlı? Hangi tuz ilaç olarak kabul edilecek kadar faydalıdır? İşte Prof. Dr. Canan Karatay'dan A'dan Z'ye tuz ile ilgili merak edilen gerçekler...

1 /17 Canan Karatay tuz çeşitleri ve tuz tüketmenin önemine değindi. Doğal tuz hangisidir, ilaç niteliği taşıyan tuz hangisidir? İşte Karatay'ın tuz ile ilgili açıklamaları...

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Tarihte tuza verilen önem

Tuz asırlardan beri vardır. Mısır'da mumyalamak için kaya tuzu kullanılırdı. Roma imparatorluğunda askerlerin maaşları tuz ile ödenirdi. İngilizce'de "salary" "salt" kelimeleri ilişkilidir. Askerler tuz almasa savaşamıyordu. Tuz aynı zamanda enerji vererek hastalıkları önlüyor. Bol bol tuz tüketiyorlardı.



3 /17 Radyasyonu önler

Çağımızdaki nükleer santrallerin duvarları tuzdur. Tuz radyasyonun yayılmasını önler.

4 /17 İlaç firmalarının algısı

"Tuz yersen böbreğin bozulur" tamamen ilaç firmalarının oluşturduğu yanlış algıdır.

5 /17 Tuz ama hangi tuz?

Senelerden beri tuzun faydalarını anlatıyoruz burada kastettiğimiz tuz kaya tuzudur. Bu konuda sürekli linç yapılıyor. Ama hangi tuzu dediğimiz anlaşılsın. Kristal kaya tuzundan bahsediyorum.

6 /17 "Sanayi tuzu ile kristal kaya tuzu farklıdır"

Rafine tuza katkı maddesi konur ve kaya tuzundan farklıdır. "Tuz hastalık yapar" algısı büyük bir yalandır. Kristal kaya tuzuna yapısı gereği hiçbir kirli madde yapışmaz. Onun için sağlıklıdır ve hastalıkları önler. Ancak rafine tuzunda beyazlaştırıcı metil bromür de vardır. Bembeyaz olsun diye. Rafine tuzda bromür vardır ve organik bir vücut için zehirdir. Biz organik bir vücuduz.

7 /17 Ne kadar tuz tüketmeliyiz?

Kalp dernekleri, beslenme uzmanları "günde bir çay kağışı tuz tüketin" demektedir. Ancak onların söylediği çay kaşığı yurtdışındaki çay kaşığı bizim tatlı kaşığımız kadardır. Yani her insanın günlük bir tatlı kaşığı tuza ihtiyacı vardır aslında.

8 /17 "Tuz antiseptiktir"

Tuzlu su ile gargara yapınca mikrop kalmaz. Pandemi zamanında bunu söyleyince kıyamet koptu. Ama tuzun antiseptik özelliği kanıtlanmıştır. Ben "tuz yiyin" dedim diye doktorlar saçını başını yolmasınlar biraz öğrensinler.

9 /17 Kristal kaya tuzu tüketen ülkelerde tansiyonun ve böbrek hastalıklarının olmadığı birçok bilimsel çalışma vardır. İlaç firmalarının finanse ettiği bilimsel çalışmalar değil bunlar.

10 /17 Doğal tuz ülkemizde nerelerde vardır?

Türkiye o kadar güzel bir ülke ki, toroslarda, dağlık bölgelerde çok önemli mağaralarımız var. Çankırı'da, Kırşehir'deki mağaralar çok çok önemlidir.

11 /17 Tuz odaları tansiyonu düşürüyor. Tuz mağaraları çok sağlıklıdır. Astım hastaları, kronik akciğer hastaları Çankırı'daki mağaraya gitsin, bakın nefesiniz nasıl açılıyor.

12 /17 Doğal tuzun sağlığa faydası nedir?

Uykuyu çok iyi getirir İçinde 84 tane mineral vardır. Bu mineraller vücudun doğal olarak çalışabilmesi için, hormonların, enzimlerin, bağırsakların çalışması için büyük öneme sahip. Türkiye'de bağırsak pandemisi vardır. Bunun çaresi tuzdur.

13 /17 Vücutta tuz eksik olunca ne olur?

Vücutta tuz miktarı azalınca böbrek üstü bezinden vücutta tuzu tutabilmek için hormon salgılanır. Hem stres hormonu salgılanır, hem vücuttaki mineral hormonu anjiyotensin 1 ve 2 hormonu salgılanır. Bunlar tansiyonu yükseltir.

14 /17 Sıvı tuz sağlıklı mıdır?

Sıvı tuz çok sağlıklıdır, bir nimettir. Bu yüzden ilaç firmaları bunları kötülüyor. Akneli ciltlerde sıvı tuz akneyi giderir.









15 /17 Deniz bu yüzden faydalıdır. Çünkü tuzlu sudur. Tuzlu suda yüzünce mutlu oluyoruz. Ayak şişlerini giderir.

16 /17 Tuz lambası faydalı mıdır?

Tuzlu su evlerdeki elektromanyetik etkiyi azaltır. Tuzlu su evdeki mikrobu da giderir.