26 maçlık yenilmezlik serisi

2024-2025 sezonuna 3'te 3 yaparak başlayan ve kalesinde gol görmeyen Liverpool, ilk mağlubiyetini 4. hafta evinde Nottingham Forest'a karşı aldı. Nottingham ekibi 55 yıl sonra bir ilke imza atarken, Liverpool rakibine Anfield'da 1969 yılından sonra ilk kez kaybetti. Bu müsabakanın ardından tekrar çıkışa geçen Arne Slot'un öğrencileri 26 maç yenilgi yüzü görmedi. Liverpool bu süreçte 19 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve rakipleriyle puan arkını da artırdı. Son yıllarda şampiyonluk yarışında olduğu Manchester City'i her iki maçta da (2-0) yenmeyi başaran Kırmızılar, 2. yenilgisini Fulham deplasmanında aldı. Liverpool, bugünkü galibiyetle birlikte 3 maçlık seri yakaladı ve ipi göğüsledi.

Önümüzdeki hafta Chelsea'ye konuk olacak olan Liverpool, 11 Mayıs'ta ise en yakın takipçisi Arsenal ile kozlarını paylaşacak.



