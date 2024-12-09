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Adı birçok kulüple anılıyordu: Mohamed Salah imzayı atıyor!

Adı birçok kulüple anılıyordu: Mohamed Salah imzayı atıyor!

10:299/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig’de Liverpool forması giyen Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah’ın akıbeti belli oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun son haftalarda adı birçok dev kulüple anılıyordu. İngiliz basını Mohamed Salah’ın anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte detaylar.

İngiltere Premier League ekibi Liverpool'da forma giyen Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah, bir süredir takımıyla sözleşme görüşmelerine devam ediyordu.


Sene sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için yönetim ve Salah arasındaki görüşmeler sürerken İngiliz basınından müjdeli haber geldi.


The Mirror'ın haberine göre; Liverpool, Mohamed Salah'ı Premier League'de kalıcı olmasını garantileyecek bir sözleşmeyle anlaşmaya vardı.

Liverpool, İngiltere'de fırtınalar estiren dünyaca ünlü yıldızını takımda tutmayı başarırken Salah'ın sözleşmesinde iyileştirmeler de yapılacağı öğrenildi.

Mısırlı futbolcu, Arne Slot'un planının önemli bir parçası olmaya devam edecek.

Bu sezon takımıyla 21 resmi maçta mücadele eden Salah, 15 gol ve 12 asist yaparak şimdiden çift hanelere ulaşmayı başardı.


#İngiltere Premier Lig
#Liverpool
#Mohamed Salah

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