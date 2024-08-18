Ali Koç'u düşüren zanlının ifadesi: Yerler ıslaktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek yere düşüren Göztepe görevlisi Fatih Özkan'ın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.
Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u iterek düşürdüğü belirlenen sarı-kırmızılı kulübün görevlisi Fatih Özkan, polisteki işlemlerinin adliye sevk edildi.
Fatih Özkan'a Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi.
Fatih Özkan'ın emniyette verdiği ilk ifadesi de ortaya çıkı.
Fatih Özkan'ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.
Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.