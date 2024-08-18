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Spor

Ali Koç'u düşüren zanlının ifadesi: Yerler ıslaktı

15:57 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 16:15 - 18/08/2024 Pazar
DHA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek yere düşüren Göztepe görevlisi Fatih Özkan'ın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

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Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u iterek düşürdüğü belirlenen sarı-kırmızılı kulübün görevlisi Fatih Özkan, polisteki işlemlerinin adliye sevk edildi.



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Fatih Özkan'a Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi.

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Fatih Özkan'ın emniyette verdiği ilk ifadesi de ortaya çıkı.

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Fatih Özkan'ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.

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Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

#Fenerbahçe
#Göztepe
#Ali Koç
#Fatih Özkan
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