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Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken transfer çıkışı: "İyi ki almamışlar, yazık olacaktı"

Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken transfer çıkışı: "İyi ki almamışlar, yazık olacaktı"

09:473/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, devre arasında transfer edilmek istenen yıldız isimle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Sarı-lacivertlilerin ihtiyaç duyduğu bölgeye dikkat çeken Yıldırım, söz konusu hamlenin doğru olmadığını savundu.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken, adaylardan Aziz Yıldırım transfer politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TV100'de konuşan Yıldırım, takımın öncelikli ihtiyacının santrfor bölgesi olduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer gündemine gelen Ademola Lookman hakkında konuşan Yıldırım, Nijeryalı yıldızın kaliteli bir futbolcu olduğunu ancak Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarına uygun bir profil olmadığını ifade etti.

Aziz Yıldırım, takımın hücum hattına yapılacak takviyelerde doğru profilin belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, kanat oyuncusu özellikleri taşıyan Lookman'ın santrfor olarak düşünülmesinin yanlış olacağını savundu.

Yıldırım, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:


"Ademola Lookman'ı iyi ki almamışlar. İyi bir oyuncu ama kenar oyuncusu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı santrfor. Lookman'ı da santrfor diye alacaklardı. 40 milyon diyorlardı, yazık! Futbol aklı olmadığı için yanlış hamle olacaktı."

#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Ademola Lookman
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