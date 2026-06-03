Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken transfer çıkışı: "İyi ki almamışlar, yazık olacaktı"

Yıldırım, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:





"Ademola Lookman'ı iyi ki almamışlar. İyi bir oyuncu ama kenar oyuncusu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı santrfor. Lookman'ı da santrfor diye alacaklardı. 40 milyon diyorlardı, yazık! Futbol aklı olmadığı için yanlış hamle olacaktı."