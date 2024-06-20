Danimarka - İngiltere Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

EURO 2024 C Grubu ikinci maçında Danimarka ve İngiltere karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta 3 puana sahip İngiltere maçtan galip gelerek son 16 turu için büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Danimarka ise turnuvanın favorilerinden biri olan İngiltere’ye karşı bir sürpriz yakalama peşinde olacak. Danimarka - İngiltere maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

1 / 14 EURO 2024 C Grubu ikinci maçında Danimarka ve İngiltere karşılaşacak.



2 / 14 Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Portekiz hakem Artur Dias yönetecek.



3 / 14 Büyük turnuvalarda bugüne kadar İngiltere ile üç kez karşılaşan Danimarka (1B 2M), bu karşılaşmalardaki tek golünü EURO 2020 yarı finalinde Mikkel Damsgaard'ın frikikten yaptığı vuruşla kaydetti.



4 / 14 Danimarka (2) ile İngiltere'nin (3) karşılaştığı son dört maç toplam beş gole sahne oldu.

5 / 14 Avrupa Şampiyonası grup aşamalarında oynadığı son altı maçın sadece birini kazanan Danimarka (1B 4M), tek galibiyetini EURO 2020'de Rusya (4-1) karşısında aldı ve bu galibiyetle son 16'ya kaldı.

6 / 14 EURO 2024'teki ilk maçında Slovenya karşısında 583 isabetli pas yapan ve %89 pas isabet oranı yakalayan Danimarka, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 1980'den bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçındaki en yüksek sayılarına ulaştı.



7 / 14 EURO 2024'teki ilk maçında Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden İngiltere, tarihinde hiçbir Avrupa Şampiyonası'na ikide iki yaparak başlayamadı.



8 / 14 Turnuvadaki ilk maçında Sırbistan ceza sahasında 12 kez topla buluşan İngiltere, bir Avrupa Şampiyonası maçında 2012'den (12 vs Ukrayna) bu yana en düşük sayısında kaldı.



9 / 14 Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) görev yaptığı 20'nci maça Sırbistan karşısında çıkan Gareth Southgate, bu sayıya ulaşan 16'ncı teknik direktör oldu. İngiltere ile bu turnuvalarda maç başına 1.9 gol sevinci yaşayan Southgate, Ada temsilcisinin başında en yüksek ortalamaya sahip çalıştırıcı.

10 / 14 Jude Bellingham, Avrupa Şampiyonası tarihinde 21 yaşından önce iki farklı turnuvada forma giyen ilk oyuncu oldu. Bellingham, aynı zamanda Michael Owen'ın ardından 21 yaşına girmeden önce iki farklı büyük turnuvada ağları havalandıran ikinci İngiltere oyuncusu konumunda (2022 Dünya Kupası vs İran & EURO 2024 vs Sırbistan).



11 / 14 Slovenya karşısında duran top organizasyonlarında yedi şut pası veren Danimarka kaptanı Christian Eriksen, bir Avrupa Şampiyonası maçında Gary McAllister'dan (8 vs Almanya; 1992) bu yana en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.



12 / 14 Avrupa Şampiyonası kariyerindeki ilk golünü Slovenya ağlarına gönderen Christian Eriksen, Danimarka formasıyla turnuva tarihinde gol sevinci yaşayan en yaşlı oyuncu oldu (32 yaş 123 gün). Eriksen, ülkesi adına büyük turnuvalarda Jon Dahl Tomasson'dan (2010 Dünya Kupası; 33 yaş) bu yana gol atan en yaşlı isim konumunda.



13 / 14 DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER DANİMARKA 1 Kasper Schmeichel 2 Joachim Andersen 3 Jannik Vestergaard 6 Andreas Christensen 17 Victor Kristansen 10 Christian Eriksen 19 Jonas Wind 21 Morten Hjulmand 23 Pierre-Emile Höjbjerg 9 Rasmus Höjlund 18 Alexander Bah