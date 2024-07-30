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Spor

Fenerbahçe evinde Lugano'yu mağlup ederek turladı |ÖZET

21:56 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 22:04 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Lugano'yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Lugano'nun tek golünü 7. dakikada Mahmoud attı. Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Lugano maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 4-3'lük maçın rövanşında Lugano'yu konuk etti.

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Temsilcimiz sahadan 2-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

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Konuk ekibin tek golünü 7. dakikada Mahmoud attı.

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Brezilyalı orta saha Fred maçın 31. dakikasında sakatlanarak yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

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Bu maçta da fileleri havalandıran Dzeko çıktığı iki resmi karşılaşmada dört gole ulaştı.

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Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak. Rövanş 13 Ağustos Salı günü Kadıköy'de.

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FENERBAHÇE - LUGANO MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Fenerbahçe
#Lugano
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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