Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Lugano'yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Lugano'nun tek golünü 7. dakikada Mahmoud attı. Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Lugano maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 4-3'lük maçın rövanşında Lugano'yu konuk etti.
Temsilcimiz sahadan 2-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.
Konuk ekibin tek golünü 7. dakikada Mahmoud attı.
Brezilyalı orta saha Fred maçın 31. dakikasında sakatlanarak yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
Bu maçta da fileleri havalandıran Dzeko çıktığı iki resmi karşılaşmada dört gole ulaştı.
Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak. Rövanş 13 Ağustos Salı günü Kadıköy'de.