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Spor

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden: Mourinho'dan onay çıktı

Haber Merkezi
10:33 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:52 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, 3 futbolcuyla yollar ayrılacak.

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Fenerbahçe, kadrodaki şişkinliği bitirmek adına çalışmalar yapıyor.

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda çalışmalar yapan sarı lacivertliler, 3 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.


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Cuma gününe kadar bu 3 oyuncunun durumu netlik kazanacak.

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Bu isimlerden birisi Serdar Aziz.

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Sarı lacivertliler, Serdar'ın kadroda düşünülmediğini açıklamıştı.

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Serdar Aziz için Eyüpspor ve Hatayspor devrede.

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Emre Mor için Hatayspor ve Sivasspor, Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Sarı lacivertli takımda Samet Akaydin ile de yolların ayrılması bekleniyor.


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Samet için de Çaykur Rizespor devrede.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Emre Mor
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