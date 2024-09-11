Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden: Mourinho'dan onay çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, 3 futbolcuyla yollar ayrılacak.
Fenerbahçe, kadrodaki şişkinliği bitirmek adına çalışmalar yapıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda çalışmalar yapan sarı lacivertliler, 3 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Cuma gününe kadar bu 3 oyuncunun durumu netlik kazanacak.
Bu isimlerden birisi Serdar Aziz.
Sarı lacivertliler, Serdar'ın kadroda düşünülmediğini açıklamıştı.
Serdar Aziz için Eyüpspor ve Hatayspor devrede.
Emre Mor için Hatayspor ve Sivasspor, Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı lacivertli takımda Samet Akaydin ile de yolların ayrılması bekleniyor.
Samet için de Çaykur Rizespor devrede.