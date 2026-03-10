Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan sürpriz karar: Galatasaray'ın Liverpool maçı muhtemel 11'i netleşti

Okan Buruk'tan sürpriz karar: Galatasaray'ın Liverpool maçı muhtemel 11'i netleşti

11:3010/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak karşılaşma, 20.45'te başlayacak tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Özellikle son yıllarda iç saha maçlarında oluşan atmosferle Avrupa spor kamuoyunun dikkatini çeken sarı-kırmızılı ekibin Liverpool'u ağırlayacağı mücadele, futbolseverleri ekran başına oturtacak.


Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.

Öte yandan Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Buruk'un beklenenin aksine Sacha Boey yerine Sallai ile maça başlaması bekleniyor.

Temsilcimiz Galatasaray'ın, Liverpool karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:


Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.

#Galatasaray
#Liverpool
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Isparta TOKİ arsa parsel belirleme kurası çekildi: TOKİ Yalvaç müstakil arsa kura sonuları isim listesi