UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta yapılacak karşılaşma, 20.45'te başlayacak tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Özellikle son yıllarda iç saha maçlarında oluşan atmosferle Avrupa spor kamuoyunun dikkatini çeken sarı-kırmızılı ekibin Liverpool'u ağırlayacağı mücadele, futbolseverleri ekran başına oturtacak.
Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.
Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.
Öte yandan Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Buruk'un beklenenin aksine Sacha Boey yerine Sallai ile maça başlaması bekleniyor.
Temsilcimiz Galatasaray'ın, Liverpool karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.