Galatasaraylıları sevindiren Osimhen gelişmesi: Kararından vazgeçti

Victor Osimhen'in transfer sürecinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e imza atması kesin gözüyle bakılan Nijeryalı yıldızın gelen teklifi reddettiği iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da kiralık geçirdiği sezonda performansıyla şampiyonlukta kritik rol oynayan Victor Osimhen'in transferi gündemden düşmüyor.
Nijeryalı golcünün Al Hilal'den gelen yıllık 45 milyon euroluk teklifi kabul ettiği ve resmi imzaları atmak için Suudi Arabistan'a gideceği yazılmıştı.
26 yaşındaki golcü oyuncunun karar değiştirerek Al Hilal'e transfer olmaktan vazgeçtiği iddia edildi.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; Victor Osimhen, Al Hilal'in teklifini reddetti.
Napoli ile 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kulüpler arası anlaşmaya varılmasına rağmen Osimhen, Suudi Pro Lig kulübüne hayır dedi. Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın tekrardan transferde ısrarcı konuma geldi.