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Spor

İspanya - Hırvatistan Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:42 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

EURO 2024 B Grubu ilk maçında İspanya ve Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Berlin’de oynanacak maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Son üç Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaşan İspanya ile Hırvatistan, turnuva tarihinde İspanya ve İtalya'nın (2008-2020) ardından üst üste dört turnuvada kozlarını paylaşan ikinci rekabet olacak. İspanya - Hırvatistan maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

1/ 13

EURO 2024 B Grubu’nda İspanya ve Hırvatistan bu akşam karşı karşıya geliyor. 

2/ 13

Son üç Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaşan İspanya ile Hırvatistan, turnuva tarihinde İspanya ve İtalya'nın (2008-2020) ardından üst üste dört turnuvada kozlarını paylaşan ikinci rekabet olacak. İspanya'nın daha önceki üç karşılaşmadaki galibiyet sayılarında 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

3/ 13

Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla gole sahne olan ikinci maç, İspanya ile Hırvatistan arasında oynandı (İspanya 5-3 Hırvatistan; 2021). Bu iki takımın karşılaştığı son üç maç da toplam 5+ gole sahne oldu.


4/ 13

Almanya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan ülke olan İspanya (3), aynı zamanda kupayı üst üste iki turnuvada kazanan tek takım konumunda (2008 & 2012).


5/ 13

Seri penaltılar hariç Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 22 maçın sadece ikisini kaybeden İspanya (13G 7B), bu mağlubiyetleri EURO 2016'da Hırvatistan ve İtalya karşısında yaşadı. Katıldığı son yedi turnuvanın altısında eleme turlarında boy gösteren İspanya, sadece 2004'te bu aşamada yer alamadı.

6/ 13

Avrupa Şampiyonası'ndaki son 50 golünü de ceza sahası içinden atan İspanya, ceza sahası dışından son golünü 2000'de Raul'ün ayağından buldu (vs Slovenya).


7/ 13

Üst üste altı ve toplamda yedinci kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Hırvatistan, 1996'dan bu yana dört kez eleme turlarında mücadele etti ancak turnuvada çeyrek finalin ötesini göremedi.


8/ 13

Katıldığı altı Dünya Kupası'nın üçünde yarı finale kalan Hırvatistan, yer aldığı altı Avrupa Şampiyonası'nda bu aşamayı hiç göremedi.


9/ 13

Hırvatistan katıldığı son altı büyük turnuvanın dördünde turnuvayı şampiyon tamamlayan takıma mağlup oldu (EURO 2012 vs İspanya, EURO 2016 vs Portekiz, 2018 Dünya Kupası vs Fransa & 2022 Dünya Kupası vs Arjantin).

10/ 13

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda İspanya santrforu Alvaro Morata'dan (6) daha fazla gol atan iki oyuncu bulunuyor: Cristiano Ronaldo (8) ve Antoine Griezmann (7).

11/ 13

EURO 2012'den bu yana büyük turnuvalarda Ivan Perisic'ten (10 gol & 8 asist) daha fazla golde payı bulunan tek Avrupalı oyuncu Cristiano Ronaldo (21; 17 gol & 4 asist).

12/ 13

İspanya - Hırvatistan Maç Kadrosu

Muhtemel 11’ler

İspanya

23 Unai Simon

3 Robin Le Normand

4 Nacho

22 Jesus Navas

24 Marc Cucurella

8 Fabian Ruiz

16 Rodri

20 Pedri

7 Alvaro Morata

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

13/ 13

Hırvatistan

1 Dominik Livakovic

2 Josip Stanisic

3 Marin Pongracic

4 Josko Gvardiol

6 Josip Sutalo

7 Lovro Majer

8 Mateo Kovacic

10 Luka Modric

11 Marcelo Brozovic

9 Andrej Kramaric

16 Ante Budimir


#İspanya
#Hırvatistan
#EURO 2024
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