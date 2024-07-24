Mourinho, Manchester City’li yıldız için Guardiola ile görüştü

Şampiyonlar Ligi’nde dün Lugano’yu deplasmanda 4-3 mağlup eden Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Defans bölgesine dev bir takviye yapmak isteyen tecrübeli teknik adam Jose Mourinho, dünyaca ünlü meslektaşı Pep Guardiola ile görüştü. Mourinho, Guardiola’dan Manchester City forması giyen yıldız futbolcuyu istedi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, Süper Lig’de yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı ön eleme maçlarının öncesinde transfer defterini kapatmak istiyor.
Defans bölgesine yıldız takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Mourinho’nun isteği doğrultusunda Premier Lig devinin tecrübeli ismine yöneldi.
Sarı-lacivertli kulüp, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i gündemine aldı.
Takvim'in İngiliz basınına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile telefonda görüştü ve Katalan hocadan Mateo Kovacic'i istedi.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre bu gelişme üzerine Mario Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Manchester City ile bir görüşme yapmak üzere İngiltere'ye gidecek.
Görüşmenin sonucuna göre Kovacic için resmî adımlar atılmaya başlanacak.
Chelsea'den 30 milyon sterline transfer olan Kovacic, City'de yeterli forma süresini bulamadı.
Orta saha arayışında olan City'nin Kovacic'in ayrılığına onay vermesinin beklendiği de iddia edildi.
İngiliz devi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kovacic'in güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.