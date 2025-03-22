Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Oğuz Aydın değerine değer kattı. UEFA Uluslar Ligi’nde Milli Takım’ın Macaristan ile oynadığı maçta herkesi hayran bırakan Oğuz Aydın 2 asist yaparak galibiyetin mimarı olmuştu. Fenerbahçe yıldız futbolcunun bonservis bedelini belirledi. Oğuz Aydın’ın bonservis bedeli ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım, Macaristan'ı 3-1 mağlup ederken Oğuz Aydın, yaptığı 2 asistle maça damga vurmuştu.
Karşılaşmayı izlemek için RAMS Park'a gelen Villarreal, Lazio ve Marsilya'nın gözlemcileri, 24 yaşındaki futbolcuya hayran kaldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, gözlemcilerden tam not alan Oğuz Aydın için Fenerbahçe rakamı belirledi.
Sarı-lacivertlilerin milli futbolcu için en az 20 milyon euroluk bonservis belirlediği ifade edildi.
Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.