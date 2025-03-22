Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Oğuz Aydın değerine değer kattı. UEFA Uluslar Ligi’nde Milli Takım’ın Macaristan ile oynadığı maçta herkesi hayran bırakan Oğuz Aydın 2 asist yaparak galibiyetin mimarı olmuştu. Fenerbahçe yıldız futbolcunun bonservis bedelini belirledi. Oğuz Aydın’ın bonservis bedeli ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /6 Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım, Macaristan'ı 3-1 mağlup ederken Oğuz Aydın, yaptığı 2 asistle maça damga vurmuştu.



2 /6 Karşılaşmayı izlemek için RAMS Park'a gelen Villarreal, Lazio ve Marsilya'nın gözlemcileri, 24 yaşındaki futbolcuya hayran kaldı.



3 /6 Sabah'ta yer alan habere göre, gözlemcilerden tam not alan Oğuz Aydın için Fenerbahçe rakamı belirledi.



4 /6 Sarı-lacivertlilerin milli futbolcu için en az 20 milyon euroluk bonservis belirlediği ifade edildi.



5 /6 Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

