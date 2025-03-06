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Rangerslı futbolcular Fenerbahçe tribünlerini tahrik etti

Rangerslı futbolcular Fenerbahçe tribünlerini tahrik etti

22:366/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalma maçında İskoç ekibi Rangers ile karşılaştı. Mücadelede Rangerslı futbolcuların attıkları gollerden sonra yaşadıkları sevinçler tepki çekti.

Fenerbahçe maçının en etkili isimlerinden biri olan Rangerslı Dessers takımını temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçiren golü attı. Nijeryalı futbolcu, attığı golden sonra Icardi ile özdeşleşen gol sevincini tribünlere doğru yapınca tepki çekti.

Dessers'in gol sevinci, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tarafından paylaşılmaya başlanınca Fenerbahçeliler durumu eleştirdi.

Rangers'ta ikinci golü atan Cerny de gol sevinciyle tepki gördü.

27 yaşındaki Çekyalı futbolcunun sevinç anları Fenerbahçe tribünlerini rahatsız etti. Kameralara yaklaşarak gol sevincini ısrarla gerçekleştiren Cerny hakkında sosyal medyada da olumsuz paylaşımlar yapıldı.

Fenerbahçe savunması, Rangers karşısında iyi bir sınav veremedi. Dessers ve Cerny (2) attığı gollerle mücadelede sarı lacivertli temsilcimize zor anlar yaşattı.

#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Rangers

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