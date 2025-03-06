Rangerslı futbolcular Fenerbahçe tribünlerini tahrik etti

Fenerbahçe maçının en etkili isimlerinden biri olan Rangerslı Dessers takımını temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçiren golü attı. Nijeryalı futbolcu, attığı golden sonra Icardi ile özdeşleşen gol sevincini tribünlere doğru yapınca tepki çekti.