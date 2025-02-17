Rıdvan Dilmen'den olay derbi tahmini: "Yüzde 1 milyon..."

"Ortam bu durumdayken derbiye yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak. Bence federasyon ismi de belirlemiştir. VAR'ı da belirlemiştir. Şu anda bence bellidir. Şimdi duyum kısmını söyleyeyim bu kısım dışında. Diğer maçlar için federasyon kulüplere bir yazı gönderip kendi paranızla getirin demeyi düşünüyor."