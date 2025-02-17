Rıdvan Dilmen'den olay derbi tahmini: "Yüzde 1 milyon..."

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, derbiyle ilgili olay bir iddiada bulundu.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği maçı HT Spor'da değerlendirdi. Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili sözleri gündem oldu.
Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarının Türkiye standartlarının üzerinde olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Ben iki maçtan da çok büyük keyif aldım" dedi.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye kattığı en büyük şeyin En-Nesyri'yi takıma kazandırması olduğunu belirten Dilmen, "En-Nesyri de Icardi gibi ofsayta zor düşen bir oyuncu. Yorgunken bile yine orta sahadan Dzeko'nun pasıyla net gol fırsatı yakaladı" şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'den sonra oynamasının sarı-kırmızılılarda baskı yaratacağını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Önceden Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra oynuyordu. 9 puanlık fark baskı yaratıyordu. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra oynuyor. 3 puanlık farka düşmesiyle baskı, Galatasaray'a döndü" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili de konuşan Rıdvan Dilmen, dev maça yabancı orta hakem verileceğini savundu.
"Derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak" diyen Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:
"Ortam bu durumdayken derbiye yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak. Bence federasyon ismi de belirlemiştir. VAR'ı da belirlemiştir. Şu anda bence bellidir. Şimdi duyum kısmını söyleyeyim bu kısım dışında. Diğer maçlar için federasyon kulüplere bir yazı gönderip kendi paranızla getirin demeyi düşünüyor."