Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Derbiden tek isim kadroda

12:0310/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 25. haftanın 11'ini belirledi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den birer oyuncu kadroda yer aldı. Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray'dan hiçbir oyuncunun olmayışı ise sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. İşte haftanın 11'i:

Muhammed Şengezer (Başakşehir): 9.4 puan

Talha Ülvan (Eyüpspor): 7.7 puan

Nuno Lima (Alanyaspor): 7.9 puan

Dimitrios Goutas (Gençlerbirliği): 7.9 puan

Ümit Akdağ (Alanyaspor): 7.9 puan

Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 8.5 puan

Laszlo Benes (Kayserispor): 8 puan

Alexandru Maxim (Gaziantep FK): 8.2 puan

Orkun Kökçü (Beşiktaş): 8 puan

Marius Mouandilmadji (Samsunspor): 8.6 puan

Paul Onuachu (Trabzonspor): 7.9 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

