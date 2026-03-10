Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Derbiden tek isim kadroda

Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 25. haftanın 11'ini belirledi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den birer oyuncu kadroda yer aldı. Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray'dan hiçbir oyuncunun olmayışı ise sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. İşte haftanın 11'i:
Muhammed Şengezer (Başakşehir): 9.4 puan
Talha Ülvan (Eyüpspor): 7.7 puan
Nuno Lima (Alanyaspor): 7.9 puan
Dimitrios Goutas (Gençlerbirliği): 7.9 puan
Ümit Akdağ (Alanyaspor): 7.9 puan
Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 8.5 puan
Laszlo Benes (Kayserispor): 8 puan
Alexandru Maxim (Gaziantep FK): 8.2 puan
Orkun Kökçü (Beşiktaş): 8 puan
Marius Mouandilmadji (Samsunspor): 8.6 puan
Paul Onuachu (Trabzonspor): 7.9 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi