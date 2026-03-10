Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Derbiden tek isim kadroda

Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 25. haftanın 11'ini belirledi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den birer oyuncu kadroda yer aldı. Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray'dan hiçbir oyuncunun olmayışı ise sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. İşte haftanın 11'i:

1 /12 Muhammed Şengezer (Başakşehir): 9.4 puan

2 /12 Talha Ülvan (Eyüpspor): 7.7 puan

3 /12 Nuno Lima (Alanyaspor): 7.9 puan

4 /12 Dimitrios Goutas (Gençlerbirliği): 7.9 puan

5 /12 Ümit Akdağ (Alanyaspor): 7.9 puan

6 /12 Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 8.5 puan

7 /12 Laszlo Benes (Kayserispor): 8 puan

8 /12 Alexandru Maxim (Gaziantep FK): 8.2 puan

9 /12 Orkun Kökçü (Beşiktaş): 8 puan

10 /12 Marius Mouandilmadji (Samsunspor): 8.6 puan

11 /12 Paul Onuachu (Trabzonspor): 7.9 puan