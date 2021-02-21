Futbolcu Nasıl Olunur: 2021 Futbolcu Olma Şartları Nelerdir?

Özverili, sabırlı, çalışkan ve başarı odaklı olan, fiziki olarak güçlü bir sportif yapısına sahip olan kişiler mesleki kariyerinde hızlı adımlarla zirveye koşmaktadır. 2021 futbolcu olmak için gerekli şartlar şunlardır:

• Hedefi büyük ve uzun vadede tutma

• Çok çalışma

• Futbol antrenmanlarına olabildiğince disiplinli bir şekilde katılma

• Futbolun tüm detaylarına kadar vakıf olup spor hakkında bilgi sahibi olma

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• Alkol tütün gibi kötü alışkanlıklardan uzak durma

• Saha dışında da aktif hobilere sahip olma

• Hayal kurup ideallerinin peşinde olma

• Sağlıklı düzenli bir şekilde beslenme alışkanlığı kazanma

Futbolcu Olmak İçin Hangi Okullara Başvurulur?

Futbolcu olmak için eğitim görmeniz gereken okul yoktur. Çünkü hâlihazırda futbolcuların pek çoğu amatör takım bünyesinde çalışmaktadır. Uluslararası düzeyde hizmet veren okulları araştırarak öğrenim görebilir, profesyonel olarak futbolculuk mesleğine yurt dışında merhaba diyebilirsiniz. Futbolcu olarak yerel düzeyde verilen bazı eğitimlere katılabilirsiniz. Futbolculuk eğitimi verilen okullar şunlardır:

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• Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerde yaz okulunda her dönem eğitim verilmektedir.

• Şehir takımlarının futbol okullarına gidilerek, okulların tatile girdiği dönemlerde eğitim hizmeti verilmektedir.

• Futbolcu takımlarında alanında uzman teknik direktörlerden profesyonel eğitim alma şansı elde etseniz de yetenekleriniz ölçüsünde başarılı olacağınızı unutmamalısınız.

• Büyük takımların hizmet verdiği futbol okullarına girdiğinizde oldukça başarılı futbolcularla mücadele edeceğinizi bilmelisiniz. Vasat bir yeteneğe sahipseniz adı geçen okullarda geri plana itilmeniz son derece olası bir durumdur.

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Futbolcu Olmak Yeteneklerinizi Geliştirmek İçin Neler Yapmalısınız?

Futbolcu olarak yeteneklerinizi geliştirmek için ilk olarak oyun hakimiyeti kazanmalısınız. Zekice tercihler yaparak rakibinize ekarte ederek başarıya hızlı adımlarla yürüyebilmelisiniz. Futbolcu Olmak ve zirveyi yakalayabilmek için şu yöntemleri kullanmalısınız:

• Top sürme tekniğini geliştirerek bu konuda eksiğiniz olmadan başarılı bir çıkış yakalayabilirsiniz.

• Maç esnasında belirsiz, ahlak dışı, seyirciyle söz dalaşına girmeden futbol adabına aykırı hareket ve uygulamalardan kaçınmalısınız.

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• Futbol bireysel olarak oyun oynayıp başarı gösterebileceğiniz bir spor platformu asla değildir. Ekip ruhunu benimseyerek topu paylaşmayı ve pas vermeyi bilmeniz gerekir.

• 2021 futbolcu olmak için spor aktivite, koordinasyon ve eğitim çalışmalarına son hız devam etmelisiniz. Aldatmadan yaptığınız spor hareketlerine yönelerek liste dâhilinde spor eğitimlerimizi devam ettirmelisiniz.

• Pas antrenmanlarına özen göstererek etrafınızı iyice gözlemleyerek spor aktivitelerini kademeli olarak artırmalısınız.

Futbolcu Olmak İçin Nasıl Beslenmelisiniz?

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Futbolcu olmak İçin beslenme şekilleri kapsamında olabildiğince yağlı, şekerli ve unlu gıdalardan uzak durmalısınız. Futbolcu olmak için uygulamanız gereken beslenme şekilleri şöyledir:

• Asit içeren içeceklerden uzak durulmalıdır

• Fastfood içeren trans yağları yenmemelidir.

• Protein bakımından zengin olan muzu muhakkak antrenman sonrası tüketmelisiniz.

• Üç öğün haricinde, ara öğünlerde meyve, su, süt takviyeleriyle besleme şeklinizi renklendirin.

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• Beslemenizi dengeli ve öğünlere yayacak şekilde devam ettirin.

• Belirli aralıklarda su içerek vücudunuza su ve mineral takviyesi yapmayı ihmal etmeyin.

• Yumurta, balık, süt gibi protein ağırlığı besinleri tüketerek sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz

Futbolcu olmak için öncelikle kendinizdeki cevheri fark ettirecek spor kulüpleri ile tanışarak meslekte başarılı bir şekilde çıkış yakalayabilirsiniz. Doğru beslenme alışkanlığı kazanarak, başarılı skorlar kazandıran maç aktivitelerine katıldıkça yeni transferlerle karşı karşıya kalabilir, yüksek miktarlarda transfer ücretleri alabilirsiniz. Reklam, sponsor, şans oyunları ve stadyumdan elde edilen gelirlerle mesleki kariyerinizde başarılı dolu bir yıl geçirebilirsiniz. 2021 futbolcu olmak yolunda başvuru sürecinden sonra futbolcu olarak mesleğe adım attığınızda, futbolun spordan çok daha fazla bir uğraş olduğunu fark edeceksiniz.