G harfi ile başlayan eşya isimleri arasında gündelik yaşamda sıkça karşılaştığımız birçok farklı nesne bulunur. G harfiyle başlayan eşya denince akla gelenler arasında gardırop, gazete, gözlük, gramofon, gece lambası, gitar ve galvaniz kova gibi eşyalar öne çıkar. G harfiyle başlayan bu eşyalar, evde, ofiste ya da hobi amaçlı kullanılan birçok alanda karşımıza çıkar ve günlük yaşamı kolaylaştırır. İşte G harfi ile başlayan eşyalar.
Evlerimizin her köşesinde, G harfi ile başlayan birçok eşya bulunur. Gözlük, görüşümüzü düzelten veya güneş ışığından koruyan önemli bir aksesuardır.Giysi dolaplarımız, çeşitli renk ve modellerdeki kıyafetlerle doludur. Gitar ise müzik tutkunlarının vazgeçilmez enstrümanlarından biridir. Bu eşyalar, günlük hayatımızı kolaylaştırır ve yaşamımıza renk katar.
Mutfaklarımızda da G harfi ile başlayan pek çok eşya bulunur. Güveç tenceresi, yemeklerimizi sıcak tutmak ve lezzetini artırmak için kullanılır.Gıda saklama kabı ise yiyeceklerimizi taze tutmamıza yardımcı olur. Gırgır ise evimizi temizlerken kullandığımız pratik bir araçtır. Bu eşyalar, yemek yapma sürecini daha keyifli hale getirir.
G harfiyle başlayan eşya isimleri
- Gözlük
- Gelinlik
- Gitar
- Gaz lambası
- Gramofon
- Gazete
- Gazoz açacağı
- Gömlek
- Güveç
- Gerdanlık
- Gönye
- Gramaj kaşığı
- Galeri çerçevesi
- Gelin tacı
- Gardırop
- Gece lambası
- Gömme dolap
- Gümüş tepsi
- Göz kalemi
- Gürültü ölçer
- Göz farı
- Gece elbisesi
- Gece gözlüğü
- Gece lambası
- Gece görüş dürbünü
- Güç kaynağı
- Gaz maskesi
- Güneş paneli
- Göz damlası
- Gece lambası abajuru
- Geri dönüşüm kutusu
- Gözlük kabı
- Gemi dümeni
- Gitar teli
- Güç adaptörü
- Gemi maketi
- Gözlük temizleme bezi
- Gümüş bilezik
- Göz farı paleti
- Gümüş çatal bıçak takımı
- Garnitür tabağı
- Gofret makinesi
- Gerdanlık kutusu
- Güveç kabı
- Gömlek askısı
- Güç ölçer
- Gözlük zinciri
- Giyinme aynası
- Güneş gözlüğü