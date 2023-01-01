Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 1. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde FC Copenhagen ile karşı karşıya geliyor. Türk takımlarına konuk olduğu iki Avrupa kupası maçını da kaybeden Kopenhag, bu mağlubiyetleri Galatasaray ve İstanbul Başakşehir'den aldı. Kopenhag ile 3. kez karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar rakibine karşı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
GALATASARAY - KOPENHAG MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
8 Kerem Demirbay
22 Hakim Ziyech
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
KOPENHAG
1 Kamil Grabara
2 Kevin Diks
3 Denis Vavro
19 Elias Jelert
24 Birger Meling
10 Mohamed Elyounoussi
40 Roony Bardghji
9 Diogo Gonçalves
18 Orri Steinn Oskarsson
30 Mohamed Elias Achouri
33 Rasmus Falk