UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 1. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde FC Copenhagen ile karşı karşıya geliyor. Türk takımlarına konuk olduğu iki Avrupa kupası maçını da kaybeden Kopenhag, bu mağlubiyetleri Galatasaray ve İstanbul Başakşehir'den aldı. Kopenhag ile 3. kez karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar rakibine karşı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.