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Galatasaray ile Kayserispor 54. randevuda

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında lider Galatasaray evinde Kayserispor’u konuk edecek. Kayserispor ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan sarı-kırmızılılar liderlik yarışında hata yapmadan 3 puan alarak puan farkını koruma peşinde olacak. Çağdaş Atan ile formda bir grafik çizen Kayserispor ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkararak ligin üst sıralarında yer almaya çalışacak. Peki Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig’de güncel puan durumu nedir? İşte soruların yanıtları.

11:14 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Maç bilgisine ve puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray,
14 Nisan Cuma
saat
20.30
’da Nef Stadyumu’nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY VE KAYSERİSPOR KAÇ KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ?

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1’lik skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık sonuçla aldı.

GALATASARAY’IN İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 11 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 34 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom, sahasında son olarak Adana Demirspor ile oynadığı mücadeleden 2-0’lık galip ayrıldı.

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu’nda 12 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi.

GALATASARAY’DA 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA


Galatasaray’da, Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı’nın durumu yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



#Galatasaray
#Kayserispor
#Spor Toto Süper Lig
#Çağdaş Atan
#Okan Buruk
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