İhracattaki belirsizlik Çivril şeftalisinin fiyatlarını alt üst etti

Çivril’den Rusya’ya şeftali ihracatı yapan Osman Öner, ilçede yetiştirilen ürünlerin yurt dışı pazarında önemli bir yer edindiğini söyledi. Öner, "Çivril’de yetiştirilen ve günlük olarak hasat edilen şeftalileri ağırlıklı olarak Rusya’ya ihraç ediyoruz. Çivril şeftalisi kaliteli, aromatik ve sulu yapısıyla yurt dışında da tercih edilen bir ürün. Bu yıl üretimin fazla olması sayesinde ihracat siparişlerini karşılayabilecek düzeyde ürün bulunuyor. Sipariş geldikçe üreticilerden alım yaparak sevkiyatlarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.























