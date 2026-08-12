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Beklenen transfer açıklandı: Romelu Lukaku Fenerbahçe’de

Beklenen transfer açıklandı: Romelu Lukaku Fenerbahçe’de

19:13, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 19:59, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beklenen transfer açıklandı: Romelu Lukaku Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında önemli bir hamle yaparak Belçikalı santrfor Romelu Lukaku’yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in açıkladığı transfer, sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki yeni yapılanmasını gündeme taşırken, Lukaku’nun sözleşme detayları ve İstanbul programı da merak konusu oldu.

Fenerbahçe, santrfor transferinde Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Belçikalı futbolcunun transfer edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, santrfor transferinde Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Belçikalı futbolcunun transfer edildiğini açıkladı.


Romelu Lukaku resmen Fenerbahçe'de


Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferi sonuçlandı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun sarı-lacivertli takıma transfer edildiğini açıkladı.


Sarı-lacivertli ekip böylece hücum hattına Belçikalı santrforu dahil etti. Transferin duyurusu, futbol yapılanmasının başında bulunan Oğuz Çetin tarafından yapıldı.


Romelu Lukaku resmen Fenerbahçe'deFenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferi sonuçlandı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun sarı-lacivertli takıma transfer edildiğini açıkladı.Sarı-lacivertli ekip böylece hücum hattına Belçikalı santrforu dahil etti. Transferin duyurusu, futbol yapılanmasının başında bulunan Oğuz Çetin tarafından yapıldı.

Lukaku’nun İstanbul’a gelmesi bekleniyor


Romelu Lukaku’nun bu akşam İstanbul’da olması bekleniyor. Transfer sürecindeki son gelişmenin ardından gözler Belçikalı futbolcunun İstanbul’a gelişine çevrildi.


Öne çıkan gelişmeler şöyle:


Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz’ı eleyerek play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertliler, Romelu Lukaku transferinde sona yaklaştı.

Belçikalı futbolcunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor.


Fenerbahçe’de Romelu Lukaku transferine ilişkin süreçte şimdi oyuncunun İstanbul’a gelişi bekleniyor.

Lukaku’nun İstanbul’a gelmesi bekleniyorRomelu Lukaku’nun bu akşam İstanbul’da olması bekleniyor. Transfer sürecindeki son gelişmenin ardından gözler Belçikalı futbolcunun İstanbul’a gelişine çevrildi.Öne çıkan gelişmeler şöyle:Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz’ı eleyerek play-off turuna yükseldi.Sarı-lacivertliler, Romelu Lukaku transferinde sona yaklaştı.Belçikalı futbolcunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor.Fenerbahçe’de Romelu Lukaku transferine ilişkin süreçte şimdi oyuncunun İstanbul’a gelişi bekleniyor.

Oğuz Çetin'den açıklamalar


Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun transfer edildiğini açıkladı.


Yeni sezon çalışmaları ve transferler hakkında FB TV'de açıklamalarda bulunan Çetin, "Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirildi. Çok önemli bir oyuncunun Fenerbahçe'ye bu sene kazandırılması gerçekten önemli. Kendisi bu akşam burada olacak." dedi.


Lukaku'nun önemli bir futbolcu olduğuna değinen Çetin, "Geçmişten bugüne ortaya koyduğu büyük performansla dünya futbolunda bilinen, tanınan ve herkes tarafından takdir gören bir oyuncu. Böyle bir futbolcuyu camiamıza kazandırmak çok önemli. Son 1 yıldır bazı zorluklar yaşıyor. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılabiliyor. Bu süreci en detaylı şekilde konuştuk. Yaşadığı sakatlık sonrasında Belçika Milli Takımı'ndan fizyoterapistle çok ciddi çalışmalar yaptı. Bu sürecin uzamasının en önemli sebeplerinden biri, geçen sezon Antonio Conte'nin ihtiyacından dolayı Napoli'de baskı yaparak tam hazır olmadan sahaya sürmesi. Tam hazır olmadan, doğru rehabilitasyon yapılmadan sahaya sürülmesinden kaynaklı mart ayının başında sakatlığı nüksetti. Kendisi çok kararlı. Kendi fizyoterapistiyle bu süreci devam ettirdi." ifadelerini kullandı.


Oğuz Çetin, Belçikalı santrforun Fenerbahçe'ye gelmeye çok istekli olduğuna değinerek, "Kendisi, 'Fenerbahçe' diyor, başka bir şey demiyor. 'Fenerbahçe'nin şampiyonluğa gittiği bu yolda benim olmam lazım.' diyor. Bunu inanarak söylüyor. Burada herhangi bir menfaat gözetmiyor. Hatta Napoli'nin bizden talep ettiği 2 milyon avroyu kendi alacaklarından silen, 150 bin avroyu bile talep eden kulübe cebinden ödeyen, maddiyatı önemsemeyen, Fenerbahçe ile 1+1 sözleşme yapan, şampiyon olduğumuz takdirde -ki olacağız- +1 seneyi kullanacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Maddiyatın ötesinde kendisini Fenerbahçe camiasıyla çoktan bütünleştirmiş, onu yaşayan ve buraya çok büyük katkı vermek için gelen, hocayla benim her dediğimi yapacak olan bir 'dev'den bahsediyoruz. Çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum." diye konuştu.


Çetin, 1+1 yıllık anlaşmaya varılan Lukaku'nun bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.


Lukaku: "Bu kulübün bir parçası olmak benim için bir onur ve ayrıcalık"


Yıldız santrfor Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe atkılı videosu yayımlandı.


Belçikalı santrfor, Fenerbahçe taraftarı için gönderdiği mesajda, "Kulübünüze katılmak ve böylesine muhteşem tarihe sahip bu kulübün bir parçası olmak benim için bir onur ve ayrıcalık. Harika bir takımımız var. Böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Takımın maçlarını kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum. Yönetime ve hocamıza, öncelikle bir insan olarak bana duydukları güven ve inanç için, ayrıca bir futbolcu olarak yeteneklerime inandıkları için teşekkür ediyorum. Sahaya çıkmaya yüzde 100 hazırım." ifadelerini kullandı.


Babası Roger Lukaku'nun 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği'nde forma giydiğini hatırlatan Lukaku, "Bu benim için biraz da duygusal bir an çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve oldukça duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından dolayı çok gururluyum. Desteğiniz için teşekkürler." diye konuştu.


Kariyeri


Futbola Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan Demokratik Kongo asıllı santrfor, kariyerinde Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli'de forma giydi. 33 yaşındaki santrfor, bu takımlarda 681 müsabakada 316 kez gol sevinci yaşadı.


Lukaku, bireysel kariyerinde ikişer kez İtalya ve Belçika şampiyonluğu, birer kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İtalya Kupası ve İngiltere Kupası ile 2 kez İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.


Belçika Milli Takımı'nda da 132 müsabakaya çıkan Lukaku, 93 kez ağları sarstı.


Golcü futbolcu için kariyeri boyunca toplamda 370 milyon avro bonservis bedeli ödendi.

Oğuz Çetin'den açıklamalarFenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun transfer edildiğini açıkladı.Yeni sezon çalışmaları ve transferler hakkında FB TV'de açıklamalarda bulunan Çetin, "Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirildi. Çok önemli bir oyuncunun Fenerbahçe'ye bu sene kazandırılması gerçekten önemli. Kendisi bu akşam burada olacak." dedi.Lukaku'nun önemli bir futbolcu olduğuna değinen Çetin, "Geçmişten bugüne ortaya koyduğu büyük performansla dünya futbolunda bilinen, tanınan ve herkes tarafından takdir gören bir oyuncu. Böyle bir futbolcuyu camiamıza kazandırmak çok önemli. Son 1 yıldır bazı zorluklar yaşıyor. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılabiliyor. Bu süreci en detaylı şekilde konuştuk. Yaşadığı sakatlık sonrasında Belçika Milli Takımı'ndan fizyoterapistle çok ciddi çalışmalar yaptı. Bu sürecin uzamasının en önemli sebeplerinden biri, geçen sezon Antonio Conte'nin ihtiyacından dolayı Napoli'de baskı yaparak tam hazır olmadan sahaya sürmesi. Tam hazır olmadan, doğru rehabilitasyon yapılmadan sahaya sürülmesinden kaynaklı mart ayının başında sakatlığı nüksetti. Kendisi çok kararlı. Kendi fizyoterapistiyle bu süreci devam ettirdi." ifadelerini kullandı.Oğuz Çetin, Belçikalı santrforun Fenerbahçe'ye gelmeye çok istekli olduğuna değinerek, "Kendisi, 'Fenerbahçe' diyor, başka bir şey demiyor. 'Fenerbahçe'nin şampiyonluğa gittiği bu yolda benim olmam lazım.' diyor. Bunu inanarak söylüyor. Burada herhangi bir menfaat gözetmiyor. Hatta Napoli'nin bizden talep ettiği 2 milyon avroyu kendi alacaklarından silen, 150 bin avroyu bile talep eden kulübe cebinden ödeyen, maddiyatı önemsemeyen, Fenerbahçe ile 1+1 sözleşme yapan, şampiyon olduğumuz takdirde -ki olacağız- +1 seneyi kullanacak olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Maddiyatın ötesinde kendisini Fenerbahçe camiasıyla çoktan bütünleştirmiş, onu yaşayan ve buraya çok büyük katkı vermek için gelen, hocayla benim her dediğimi yapacak olan bir 'dev'den bahsediyoruz. Çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Çetin, 1+1 yıllık anlaşmaya varılan Lukaku'nun bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.Lukaku: "Bu kulübün bir parçası olmak benim için bir onur ve ayrıcalık"Yıldız santrfor Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe atkılı videosu yayımlandı.Belçikalı santrfor, Fenerbahçe taraftarı için gönderdiği mesajda, "Kulübünüze katılmak ve böylesine muhteşem tarihe sahip bu kulübün bir parçası olmak benim için bir onur ve ayrıcalık. Harika bir takımımız var. Böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Takımın maçlarını kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum. Yönetime ve hocamıza, öncelikle bir insan olarak bana duydukları güven ve inanç için, ayrıca bir futbolcu olarak yeteneklerime inandıkları için teşekkür ediyorum. Sahaya çıkmaya yüzde 100 hazırım." ifadelerini kullandı.Babası Roger Lukaku'nun 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği'nde forma giydiğini hatırlatan Lukaku, "Bu benim için biraz da duygusal bir an çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve oldukça duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe ile gerçekleşiyor olmasından dolayı çok gururluyum. Desteğiniz için teşekkürler." diye konuştu.KariyeriFutbola Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan Demokratik Kongo asıllı santrfor, kariyerinde Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli'de forma giydi. 33 yaşındaki santrfor, bu takımlarda 681 müsabakada 316 kez gol sevinci yaşadı.Lukaku, bireysel kariyerinde ikişer kez İtalya ve Belçika şampiyonluğu, birer kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İtalya Kupası ve İngiltere Kupası ile 2 kez İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.Belçika Milli Takımı'nda da 132 müsabakaya çıkan Lukaku, 93 kez ağları sarstı.Golcü futbolcu için kariyeri boyunca toplamda 370 milyon avro bonservis bedeli ödendi.
Başlıklar :romelu lukakufenerbahçetransferoğuz çetin
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