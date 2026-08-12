Beşiktaş’tan Vlahovic hamlesi: Resmi açıklama KAP’a yapıldı
Beşiktaş, transfer çalışmalarında dikkat çeken bir adım atarak Sırp golcü Dusan Vlahovic için resmi görüşmelere başladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Dusan Vlahovic’in transferi konusunda oyuncuyla temasların başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirirken, yapılan açıklamanın ardından gözler yıldız oyuncunun imza için Türkiye'ye geliş tarihine odaklandı.
Beşiktaş, Sırp santrfor Dusan Vlahovic’in transferi için resmi girişimlere başladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncuyla transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Beşiktaş Vlahovic transferini KAP’a bildirdi
Beşiktaş Vlahovic transferi için resmi adımı attı. Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Dusan Vlahovic’in siyah-beyazlı kulübe transferi konusunda oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş’ın daha önce resmi sosyal medya hesabından Vlahovic’in görselini paylaşmasının ardından transfer sürecine ilişkin beklenen resmi açıklama da geldi.
Beşiktaş'tan Vlahovic paylaşımı
Beşiktaş Vlahovic transferi konusunda dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımına imza attı. Siyah-beyazlı kulübün resmi X hesabından 12 Ağustos 2026 saat 18.40'ta yapılan paylaşımda Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in görseline yer verildi.
Görüşmelerin başladığı açıklandı
Beşiktaş Kulübü, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon avro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.
Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.
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