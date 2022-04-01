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Özgün Hamile bayan oruç tutar mı?
DİNİ BİLGİLER

Hamile bayan oruç tutar mı?

Müslümanlar bu sene Ramazan-ı Şerif-i 2 Nisan'da yaşayacak. Ramazanda oruç ibadetini yerine getirmek isteyen ancak hamile olan anne adayları 'Hamileler oruç tutabilir mi?' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Diyanet'in açıklaması..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gebelikte oruç tutulabilir mi: Hamile kadın oruç tutar mı: Hamilelerin ramazan ayında oruç tutmaları zararlı mıdır?
Hamile bayanlar oruç tutabilir mi?

Bebek bekleyen bir çok anne adayı 'oruç tutabilecekler mi?' merak ediyor. Peki, Hamile kadın oruç tutar mı?

HAMİLELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu Diyanet'e göre, Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12)

  • Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?
  • Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).
  • Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

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