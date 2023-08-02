Vatandaşlara gelir testi yaptırmaları için tanınan süre, 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (3.336,00 TL) altında çıkanların GSS borçları silinecek. Peki, gelir testi nedir, nasıl yapılır?

GELİR TESTİ NEDİR?

Gelir testi, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan vatandaşların gelirlerinin tespit edilmesi sonucunda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak sağlayan bir testtir. Genel sağlık Sigortası (GSS) kapsamına dahil olmayan vatandaşlar ve aile bireylerinin, prim ödeyip ödemeyecekleri veya ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyecekleri gelir testiyle belirlenir. GSS sahibi olmayanların, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için bu testi yaptırması gerekir.

GELİR TESTİ NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet kapsamında bulunan gelir testi, vatandaşların belirtilen kurumlara bizzat kendi başvuruları ile yapılır. İstisnai durumlarda kişilerin birinci derece yakınları da başvuru yapabilir. Başvuru yapıldıktan sonra kişinin ve hane halkının gelirlerinin, taşınır ve taşınmaz mallarının, harcamalarının ve giderlerinin tespiti yapılır.

Gelir testi yapılırken dikkat edilecek unsurlar:

Haneye giren toplam aylık gelir,

Ailenin oturmuş olduğu evin rayiç bedelinin 240’ta biri (ev sahibi veya kiracı olmaları fark etmez),

Ailenin oturmadığı konutu var ise, o konutun rayiç bedelinin 240’ta biri,

Ailenin oturmadığı konutu kirada ise, hesaplamaya kira bedeli konu olur,

Ailenin dükkanları mevcut ise, dükkanların rayiç bedelinin 240’ta biri,

Arazi veya tarlaların rayiç bedelinin 240’ta biri,

Binek otomobil veya ticari amaçlı binek araç için, rayiç bedelinin 120’de biri,

Hayvancılıkla ilgilenen kişiler için, hayvanlar üzerinden elde ettikleri gelir (gelir tespiti ilçe ya da il Tarım Müdürlükleri tarafından yapılır),

Kişilerin bankadaki mevduat hesaplarının aylık faiz getirisini iki katı,

Aile bireylerinden burs veya yardım ödemesi alanlar için, aylık ödemenin ortalaması,

Diğer tüm gelirlerin aylık ortalaması şeklinde hesaplanır.

Harcamalar ise aylık olarak; gıda, giyim, yiyecek, kira, sağlık, eğitim, ulaşım, sigara gibi gider kalemlerinden hesaplanır.

GELİR TESTİ BAŞVURUSU

Gelir testi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na değil, kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılır. Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlar kendilerine verilen formları eksiksiz tam olarak doldururlar. Gelir testi için yanınızda TC kimliğiniz ve fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafınızı mutlaka bulundurun.

GELİR TESTİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Test sonucu sorgulaması ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ya da e-Devlet aracılığıyla yapılır. İlk seçenek olarak başvuru yapılan kuruma giderek sonuç öğrenilebilir. İkinci seçenek olarak ise e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

GELİR DURUMU DEĞİŞENLER TEKRAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Genel sağlık sigortalılardan gelir durumu değişenler durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler.







