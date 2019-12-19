1 km arayla bulundular

1 Aralık sabahı otomobillerini Uludağ Jandarma Komutanlığı önüne park edip tırmanışa geçen iki dağcıdan bir daha haber alınamamıştı.

Uludağ’da 17 gündür devam eden arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alparslan (31) ve Efe Sarp’ın (37) cansız bedenlerine ulaşıldı. Bursa AFAD, Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar sürerken, JAK ekipleri dün 12.45’te Kürekli Deresi bölgesinde daha önce bulunan montun 100 metre yakınında su içerisinde bir erkek cesedine ulaştı.

Mert Alparslan ve Efe Sarp

Cesedin üzerinden Efe Sarp’a ait kimlik çıktı. 3 saat sonra da diğer kayıp dağcının cesedi bulundu. Mert Alparslan’ın cesedine de Sarp’ın cansız bedeninin bulunduğu alana bin 200 metre mesafede ulaşıldı. Olay yerine kriminal jandarma ekipleri sevkedilirken, uçurumlar sebebiyle helikopterler bölgeye inemedi. Savcının talimatıyla belirli bir mesafeye taşınan iki ceset, buradan helikopterle adli tıpa nakledildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki cesedin ölü muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini, adli tahkikatın devam ettiğini duyurdu.