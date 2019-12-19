Gündem 1 km arayla bulundular
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1 km arayla bulundular

Uludağ’da 1 Aralık’ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp’ın cansız bedenleri bulundu. Bölgede arama çalışmaları 17 gündür aralıksız sürüyordu. Efe Sarp, daha önce bir mont bulunan Kürekli Deresi yakınlarında bulundu. Mert Alparslan’ın cesedine ise Sarp’ın bulunduğu alana bin 200 m uzaklıkta ulaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1 Aralık sabahı otomobillerini Uludağ Jandarma Komutanlığı önüne park edip tırmanışa geçen iki dağcıdan bir daha haber alınamamıştı.
1 Aralık sabahı otomobillerini Uludağ Jandarma Komutanlığı önüne park edip tırmanışa geçen iki dağcıdan bir daha haber alınamamıştı.

Uludağ’da 17 gündür devam eden arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alparslan (31) ve Efe Sarp’ın (37) cansız bedenlerine ulaşıldı. Bursa AFAD, Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar sürerken, JAK ekipleri dün 12.45’te Kürekli Deresi bölgesinde daha önce bulunan montun 100 metre yakınında su içerisinde bir erkek cesedine ulaştı.

Mert Alparslan ve Efe Sarp

Cesedin üzerinden Efe Sarp’a ait kimlik çıktı. 3 saat sonra da diğer kayıp dağcının cesedi bulundu. Mert Alparslan’ın cesedine de Sarp’ın cansız bedeninin bulunduğu alana bin 200 metre mesafede ulaşıldı. Olay yerine kriminal jandarma ekipleri sevkedilirken, uçurumlar sebebiyle helikopterler bölgeye inemedi. Savcının talimatıyla belirli bir mesafeye taşınan iki ceset, buradan helikopterle adli tıpa nakledildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki cesedin ölü muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini, adli tahkikatın devam ettiğini duyurdu.

Uludağ'da kayıp dağcılar için büyük seferberlik: Avcılar, dağcılar ve köylüler de destek veriyor
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3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu, arama-kurtarma personelinin sayısının azaltıldığı ve hava destekli çalışmaların ara verildiği Uludağ'da, hava şartlarının normale dönmesiyle, bu sabah 200 kişilik ekip, Küreklidere Şelalesi'nde arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara, gün içerisinde helikopterin de destek vereceği bildirildi.
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İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti.
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Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi.
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Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.
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Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 15'inci günde de devam ediyor. 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu, arama-kurtarma personeli sayısının azaltıldığı ve hava destekli çalışmalara ara verildiği Uludağ'da, hava şartlarının normale dönmesiyle yeniden detaylı arama çalışmaları başladı.
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AFAD ve jandarma koordinesinde yürütülen çalışmaya, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, avcılar, dağcılar ve Uludağ'ın dağ köylerindeki vatandaşlar da katılıyor.
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Yaklaşık 200 kişilik ekip, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi ve yakınlarında çalışmalarına devam ediyor.
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Ekipler, yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığında, dik vadileri, uçurumları ve şelaleleri aşmak için halatlı istasyonlar kuruyor.
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Öte yandan termal kameralı drone ile de tarama yapılıyor. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı beklenmiyor.
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Uludağ'da kayıp dağcılar için büyük seferberlik: Avcılar, dağcılar ve köylüler de destek veriyor
Uludağ'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık 2019 gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 15'inci günde de devam ediyor.


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