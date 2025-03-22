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Okullarda ikinci ara tatil 28 Mart'ta başlıyor

Okullarda ikinci ara tatil 28 Mart'ta başlıyor

11:0422/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak.
Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak. 28 Mart'ta başlayacak olan ara tatil bu sene Ramazan Bayramı ile birleşti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci için ikinci ara tatil 28 Mart Cuma günü başlayacak.


Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak.


Ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan'da ders başı yapacak.


3 Şubat Pazartesi başlayan 2024-2025 ikinci eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.



#Ara tatil
#eğitim
#okul
#Ramazan bayramı

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