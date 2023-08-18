ABD'li kardeşlerden İzmirli emlak kralına babalık davası: DNA testi sonuçlandı

Jackson kardeşler, raporun kendilerine ulaşmasıyla birlikte avukatları aracılığıyla geçen yıl vefat eden Kasım Pırlant'ın vasiyetinin iptali için 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı.

Uzun yıllar ABD'de yaşayan ve emlak sektöründeki yatırımlarını İzmir'de alışveriş merkezleri ve otel yatırımlarıyla sürdüren Pırlant, geçen yıl kalp krizi sonucu vefat etmişti.

ABD'de yaşayan Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, Kasım Pırlant'ın babaları olduğu iddiasıyla "babalığın hükmen tayini" için 2018'de dava açmış, bu süreçte İzmir'e gelerek Kasım Pırlant ile de görüşmüşlerdi.