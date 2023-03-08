Acı haberi Bakan Soylu duyurdu: Albay Oğuzhan Adalıoğlu pervane çarpması sonucu şehit oldu

"Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin."

"Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin."

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, "Deprem nedeniyle ilimizde görev yapmakta olan J.Plt.Kd.Alb. Oğuzhan Adalıoğlu şehit olmuştur. Şehidimiz için 07.03.2023 tarihinde saat 01.30'da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından naaşı Ankara'ya uğurlanacaktır." ifadelerine yer verildi.