Acı haberi Bakan Soylu duyurdu: Albay Oğuzhan Adalıoğlu pervane çarpması sonucu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde birlikte çalıştığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit düştüğünü bildirdi.
Şehit Adalıoğlu’nun cenazesi 01:30'da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya getirilecek.
Valilikten açıklama
Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, "Deprem nedeniyle ilimizde görev yapmakta olan J.Plt.Kd.Alb. Oğuzhan Adalıoğlu şehit olmuştur. Şehidimiz için 07.03.2023 tarihinde saat 01.30'da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından naaşı Ankara'ya uğurlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Şehit Albay Adalıoğlu'nun naaşı, Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.