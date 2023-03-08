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Acı haberi Bakan Soylu duyurdu: Albay Oğuzhan Adalıoğlu pervane çarpması sonucu şehit oldu

Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.

00:39 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde birlikte çalıştığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit düştüğünü bildirdi.


Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin."
dedi.


Şehit Adalıoğlu’nun cenazesi 01:30'da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya getirilecek.

Valilikten açıklama


Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, "Deprem nedeniyle ilimizde görev yapmakta olan J.Plt.Kd.Alb. Oğuzhan Adalıoğlu şehit olmuştur. Şehidimiz için 07.03.2023 tarihinde saat 01.30'da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından naaşı Ankara'ya uğurlanacaktır." ifadelerine yer verildi.


Şehit Albay Adalıoğlu'nun naaşı, Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Albay Oğuzhan Adalıoğlu
#Şehit
#İçişleri Bakanı
#Süleyman Soylu
8 dakika önce
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